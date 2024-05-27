Deri kaplamalı Samsung Galaxy F55 etkileyici tasarımıyla çıktı

Samsung Galaxy F55 resmen tanıtıldı. Deri kaplamaya sahip şık bir tasarıma ev sahipliği yapan cihaz, bugün Hindistan pazarında resmi olarak duyuruldu. Uzun süredir birçok sızıntı haberiyle gündeme gelen model, fiyat-performans telefonu arayan kullanıcılar için raflarda boy gösterecek.

Samsung’un yeni telefonu esas olarak birçok tüketici için pek de sürpriz taşımıyor. Telefon, Nisan ayında Çin pazarında piyasaya çıkan Galaxy C55 modelinin küresel pazar için yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak biliniyor. İşte Galaxy F55’in özellikleri ve fiyatı…

Samsung Galaxy F55 özellikleri

Boyutlar: 163,9 x 76,5 x 7,8 mm

163,9 x 76,5 x 7,8 mm Ağırlık: 180 gram

180 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç Super AMOLED ekran, 1.000 nit parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç Super AMOLED ekran, 1.000 nit parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama / 1 TB’a kadar microSD kartla genişletilebilir hafıza desteği

128 GB ve 256 GB dahili depolama / 1 TB’a kadar microSD kartla genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens

50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Çift Bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, stereo ses ve USB-C

5G bağlantısı, Çift Bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, stereo ses ve USB-C Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI

Yeni Samsung telefonu 6,7 inç Super AMOLED ekranla geliyor. Gelişmiş bir görüntüleme performansı vaat eden modelde Full HD+ çözünürlük, 120 Hz akıcılıkta yenileme hızı ve 1.000 nit tepe parlaklık desteği yer alıyor.

12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanı ile eşleştirilen Samsung Galaxy F55, daha fazla depolamaya ihtiyaç duyan kullanıcılar için 1 TB’a kadar genişletilebilir hafıza desteğine yer veriyor.

Yüksek performanslı telefonun kalbinde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti bulunuyor. Performans karşılaştırması yapmak isteyenler için bu işlemciyi daha önce Honor 90, Xiaomi 13 Lite, ZTE Nubia Flip 5G, HTC U23 Pro, Xiaomi Civi 2 ve Galaxy M55 5G gibi modellerde de gördüğümüzü belirtmekte yarar var.

Optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 MP ana kamera sunan model, arka tarafta dikey olarak yerleştirilen üçlü kamera setiyle karşımıza çıkıyor. Cihazda 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör bulunuyor. Ön kısımda ise selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için 50 MP’lik bir lens yer alıyor.

45 watt hızlı şarj desteğine sahip olan Samsung Galaxy F55, 5.000 mAh pil kapasitesiyle kullanıcı dostu bir deneyim yaratıyor. Ekran altı parmak izi tarayıcısı sunan cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle hizmet veriyor. Öte yandan telefonun dört büyük Android güncellemesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi alacağı vurgulanıyor.

Samsung Galaxy F55 fiyatı

İlk olarak Hindistan’da satışa çıkan Galaxy F55’in fiyatı belli oldu. Siyah ve turuncu olmak üzere iki renk seçeneğiyle raflarda yer alan cihaz, 26 bin 999 Hindistan Rupisi başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 10 bin TL’ye tekabül ediyor.