Bütçe dostu Redmi 14C 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bütçe dostu telefon arayanlara hitap eden Redmi 14C 5G resmen tanıtıldı.

Snapdragon 4 Gen 2 çipiyle donatılan cihaz, uzun ömürlü pil desteğiyle de dikkat çekiyor.

Redmi 14C 5G bugün resmen piyasaya duyuruldu. Geçen yıl marka, Redmi14C’nin 4G sürümünü tanıtmış ve cihaz Türkiye pazarına da giriş yapmıştı. Şimdi ise 5G bağlantı desteğine sahip yeni seçenek karşımıza çıktı.

Redmi’nin yeni uygun fiyatlı telefon modeli şık tasarımının ve uygun fiyat etiketinin yanı sıra bazı dikkat çekici özelliklere de ev sahipliği yapıyor. Cihaz Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 4 Gen 2 çipiyle donatılıyor. Bununla birlikte telefonda uzun ömürlü bir pil ömrü yer alıyor. İşte Redmi 14C 5G’nin özellikleri, fiyatı ve merak edilen diğer detayları…

Redmi 14C 5G özellikleri

Boyutlar: 171,88×77,80×8,22 mm

171,88×77,80×8,22 mm Ağırlık: 205g

205g Ekran: HD+ çözünürlüklü (720 x 1640 piksel) 6,88 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 600 nit tepe parlaklık

HD+ çözünürlüklü (720 x 1640 piksel) 6,88 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 600 nit tepe parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 RAM kapasitesi: 4 GB ve 6 GB RAM

4 GB ve 6 GB RAM Dahili depolama alanı: 64 GB ve 128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza

64 GB ve 128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, Çift Bantlı Wi-Fi, IP52 sertifikası ve P2 kulaklık bağlantı noktası

5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, Çift Bantlı Wi-Fi, IP52 sertifikası ve P2 kulaklık bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 18W hızlı şarjlı 5.160 mAh pil

18W hızlı şarjlı 5.160 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 kullanıcı arayüzü

91Mobiles tarafından aktarılan detaylara göre yeni Redmi modeli 6,88 inç IPS LCD ekranla donatılıyor. Bu ekran HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz’e kadar yenileme hızını destekliyor. Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 çipiyle güçlendirilen cihazda 4 GB ve 6 GB RAM kapasitesi ile 128 GB’a kadar dahili depolama alanı sunuluyor.

Redmi 14C 5G modeli arka tarafta çift kamera setiyle karşımıza çıkıyor. 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön kısımda ise 8 MP’lik bir selfie kamerası taşınıyor. Android 14 işletim sistemiyle çalışan cihazda HyperOS 1.0 kullanıcı arayüzü bulunuyor.

Bütçe dostu Redmi telefonu 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.160 mAh pil kapasitesiyel geliyor. 5G bağlantı desteğiyle sunulan modelde çift bantlı Wi-Fi, kablolu kulaklıklar için P2 bağlantı noktası, Bluetooth 5.4 ve güç düğmesine entegre edilmiş bir parmak izi okuyucu bulunuyor.

Redmi 14C 5G fiyatı

Siyah, mavi ve mor olmak üzere üç renk seçeneğiyle ilk olarak Hindistan pazarında satışa çıkan Redmi 14C 5G’nin fiyatı açıklandı. Cihaz 9.999 rupi karşılığında satılıyor. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 4 bin TL’ye tekabül ediyor.