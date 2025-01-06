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    Bütçe dostu Redmi 14C 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlar için Redmi 14C 5G piyasaya çıktı. Cihazın tüm teknik özellikleri ve fiyatı açıklandı.
    Redmi 14C 5G
    Görsel: Redmi
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    • Bütçe dostu telefon arayanlara hitap eden Redmi 14C 5G resmen tanıtıldı.
    • Snapdragon 4 Gen 2 çipiyle donatılan cihaz, uzun ömürlü pil desteğiyle de dikkat çekiyor.

    Redmi 14C 5G bugün resmen piyasaya duyuruldu. Geçen yıl marka, Redmi14C’nin 4G sürümünü tanıtmış ve cihaz Türkiye pazarına da giriş yapmıştı. Şimdi ise 5G bağlantı desteğine sahip yeni seçenek karşımıza çıktı.

    Redmi’nin yeni uygun fiyatlı telefon modeli şık tasarımının ve uygun fiyat etiketinin yanı sıra bazı dikkat çekici özelliklere de ev sahipliği yapıyor. Cihaz Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 4 Gen 2 çipiyle donatılıyor. Bununla birlikte telefonda uzun ömürlü bir pil ömrü yer alıyor. İşte Redmi 14C 5G’nin özellikleri, fiyatı ve merak edilen diğer detayları…

    Redmi 14C 5G özellikleri

    • Boyutlar: 171,88×77,80×8,22 mm
    • Ağırlık: 205g
    • Ekran: HD+ çözünürlüklü (720 x 1640 piksel) 6,88 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 600 nit tepe parlaklık
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
    • RAM kapasitesi: 4 GB ve 6 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 64 GB ve 128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza
    • Selfie kamerası: 8 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, Çift Bantlı Wi-Fi, IP52 sertifikası ve P2 kulaklık bağlantı noktası
    • Batarya kapasitesi: 18W hızlı şarjlı 5.160 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 kullanıcı arayüzü

    91Mobiles tarafından aktarılan detaylara göre yeni Redmi modeli 6,88 inç IPS LCD ekranla donatılıyor. Bu ekran HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz’e kadar yenileme hızını destekliyor. Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 çipiyle güçlendirilen cihazda 4 GB ve 6 GB RAM kapasitesi ile 128 GB’a kadar dahili depolama alanı sunuluyor.

    Redmi 14C 5G
    Görsel: Redmi

    Redmi 14C 5G modeli arka tarafta çift kamera setiyle karşımıza çıkıyor. 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön kısımda ise 8 MP’lik bir selfie kamerası taşınıyor. Android 14 işletim sistemiyle çalışan cihazda HyperOS 1.0 kullanıcı arayüzü bulunuyor.

    Bütçe dostu Redmi telefonu 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.160 mAh pil kapasitesiyel geliyor. 5G bağlantı desteğiyle sunulan modelde çift bantlı Wi-Fi, kablolu kulaklıklar için P2 bağlantı noktası, Bluetooth 5.4 ve güç düğmesine entegre edilmiş bir parmak izi okuyucu bulunuyor.

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    Redmi 14C 5G fiyatı

    Siyah, mavi ve mor olmak üzere üç renk seçeneğiyle ilk olarak Hindistan pazarında satışa çıkan Redmi 14C 5G’nin fiyatı açıklandı. Cihaz 9.999 rupi karşılığında satılıyor. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 4 bin TL’ye tekabül ediyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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