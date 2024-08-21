Bütçe dostu OPPO A3 5G duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

OPPO bugün yeni orta sınıf telefon modelini piyasaya sürdü. Fiyat-performans odaklı bir deneyime ev sahipliği yapan cihaz bugün resmen tanıtıldı. Sade ve şık bir tasarımla karşımıza çıkan model günlük görevler için son derece işlevsel donanımıyla dikkatleri üzerine çekti.

OPPO’nun yeni telefonu fiyatına göre iddialı özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Orta segment telefon pazarına hitap eden cihazın öne çıkan özellikleri arasında 120 Hz yenileme hızına sahip gelişmiş ekran, Dimensity 6300 yonga seti ve 5.100 mAh’lik kullanıcı dostu pil kapasitesi karşımıza çıkıyor. İşte OPPO A3 5G’nin özellikleri, fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntıları…

OPPO A3 5G özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,67 inç LCD ekran, 1.000 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüklü 6,67 inç LCD ekran, 1.000 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM kapasitesi: 6 GB RAM

6 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve bir yardımcı lens

50 MP ana kamera ve bir yardımcı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C ve P2 girişi

5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C ve P2 girişi Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarjlı 5.100 mAh pil

45 watt hızlı şarjlı 5.100 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14.0.1 kullanıcı arayüzü

Android 14 tabanlı ColorOS 14.0.1 kullanıcı arayüzü Boyutlar: 165,7 x 76 x 7,7 mm

165,7 x 76 x 7,7 mm Ağırlık: 187 gram

Uygun fiyatlı yeni telefon modeli 6,67 inç LCD ekranla karşımıza çıkıyor. HD+ çözünürlük kalitesini destekleyen model aynı zamanda 120 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme ve 1.000 nit tepe parlaklık ile sunuluyor. Bununla beraber cihazda yer alan özel bir teknoloji sayesinde ekrana su sıçradığında dahi cihazı konforlu ve sorunsuz şekilde kullanmaya devam etmeniz mümkün kılınıyor.

Ön tarafta 5 MP selfie kamerasına sahip olan OPPO A3 5G modeli arkada ise f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera bulunuyor. Bununla birlikte cihazda bir yardımcı lens daha yer alıyor. Fakat şirket şimdilik bununla alakalı net bir bilgi vermedi.

Yeni OPPO telefonu 2,4 GHz’e kadar saat hızına sahip 8 çekirdekli bir CPU ve 1.072 MHz saat hızına sahip bir Arm Mali-G57 MC2 GPU içeren, 6 nanometre litografi ile üretilmiş bir işlemci olan MediaTek Dimensity 6300 ile karşımıza çıkıyor. 6 GB RAM kapasitesine sahip olan modelde 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bununla birlikte daha fazla depolamaya ihtiyaç duyanlar için microSD kart girişi desteği sağlanıyor.

45 watt hızlı şarj destekli 5.100 mAh pil kapasitesi ile gelen OPPO A3 5G modeli kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan ColorOS 14.0.1 arayüzüyle çalışıyor. Çift SIM kart desteğiyle çalışan cihazda Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 ve standart P2 kulaklık girişi destekleri sunuluyor.

OPPO A3 5G fiyatı

OPPO’nun yeni telefonu okyanus mavisi ve nebula kırmızısı renk seçenekleri ile 15.999 Hindistan Rupisi fiyat etiketiyle satılıyor. Bu rakamlar güncel kura göre vergiler hariç yaklaşık 6 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: