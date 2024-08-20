Dizüstü oyuncu bilgisayarı Red Magic Titan 16 Pro Eclipse rakip tanımayan özellikleriyle tanıtıldı

Red Magic Titan 16 Pro Eclipse global olarak piyasaya çıktı. Geçtiğimiz ay Çin pazarında duyurulan dizüstü oyuncu bilgisayarı etkileyici performans vaadiyle küresel pazara geldi. Son derece dayanıklı bir yapıya sahip olan ürün metal malzeme tercihiyle dikkatleri üzerine çekti. Bununla beraber cihaz dayanıklılığı artırmak adına antistatik dahili bileşenlerle güçlendirildi. Dokunmatik cam yüzey ise oyun oynarken daha hassas dokunuşlarda bulunmanız adına tasarladı.

23,9 mm kalınlığında ve 2,4 kg ağırlığında olan dizüstü oyuncu bilgisayarı dört bölgede RGB aydınlatma desteğiyle karşımıza çıktı. Intel Core i9 ve RTX 4060 ile gelen performans canavarı oyun odaklı laptop modeli şimdiden yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Red Magic Titan 16 Pro Eclipse özellikleri

16 inç ekran, 2,5K çözünürlük ve 240 Hz hız, 3 ms tepki süresi, 16:10 en boy oranı, %100 DCI-P3, 500 nit parlaklık, G-SYNC, düşük mavi ışık sertifikası

14. Nesil Intel Core i9-14900HX

NVIDIA GeForce RTX 4060 GPU, 8 GB GDDR6, DLSS 3.5, 140 W güç tüketimi

16 GB RAM kapasitesi

1 TB dahili depolama

1×16 GB DDR5 – 32 GB’a kadar; 1×1 GB PCIe 4.0×4, 8 TB’a kadar

Windows Hello destekli FHD+IR kamera

DTS-X Ultra Sound sertifikalı stereo ses

100W PD şarjlı 80 Wh pil

Wi-Fi 6E kablosuz bağlantı

1 HDMI 2.1 FRL, 1 Thunderbolt 4, 1 USB-A 3.2 Gen2, 1x RJ45, P2 3,5 mm ve UHS-II SD kart yuvası

Sayısal tuş takımı ve cam dokunmatik yüzeye sahip tam boyutlu RGB klavye

RedMagic Game Space ve Goper

Yekpare tasarımlı havacılık sınıfı alüminyum yapı

Windows 11 Home işletim sistemi

2,4 kg ağırlık

23,9 mm kalınlık

Tüm oyunlarda olağanüstü bir performans ortaya koymayı vaat eden dizüstü oyuncu bilgisayarı Intel Core i9-14900HX işlemciyle donatılıyor. GPU tarafında ise DLSS 3.5 desteğiyle 140 W güç tüketimine sahip NVIDIA RTX 4060 (8 GB GDDR6) yer alıyor.

Red Magic Titan 16 Pro Eclipse 16 GB RAM (GDDR5 5600 MHz) ve 1 TB dahili depolama alanı sunuyor. Bunun yanı sıra kullanıcıların belleği özel DDR5 SO-DIMM yuvaları (32 GB’a kadar) ve M.2 2280 PCIe 4.0 yuvası aracılığıyla genişletmesi mümkün kılınıyor.

GSMArena’ya göre Uzun saatler boyunca oyun oynarken cihazı serin tutmak için üç fan (4500 RPM) ve yedi ısı borusundan oluşan sıvı metal tasarımlı bir soğutma sistemi kullanıyor. Kablosuz bağlantıda Wi-Fi 6E bulunurken mevcut bağlantı noktaları arasında ise bir Thunderbolt 4 (100W), bir USB-A 3.2, bir HDMI 2.1, bir RJ45 gigabit Ethernet ve kablolu kulaklıklar için bir P2 girişi sunuluyor.

2,5K çözünürlük kalitesine sahip 16 inç ekranla gelen oyuncu bilgisayarı DTS-X Ultra Sound sertifikasına sahip iki hoparlör taşıyor. 1080p Full HD çözünürlüklü kamera ile gelen laptop modeli çift mikrofonla donatılıyor. 80 Wh pil desteğine sahip modelde 100 watt hızlı şarj desteği sağlanıyor.

Red Magic Titan 16 Pro Eclipse fiyatı

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika ve Avrupa pazarında satışa çıkan Red Magic Titan 16 Pro Eclipse’in fiyatı belli oldu. Cihaz 1.699 dolardan alıcılara hitap edecek.