Apple Vision Pro ‘konuk modu’ özelliği sunacak

Apple’ın bu ayın başlarında WWDC 2023 etkinliğinde hayranlarına tanıttığı Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü tüm dünyada büyük bir ilgi uyandırdı. 3 bin 500 dolarlık yüksek fiyatıyla dikkatleri üzerinde toplayan cihazın ilk olarak 2024 yılının başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa sunulacağı biliniyor. Yakın tarihlerde cihazın ilk inceleme videosu paylaşıldı. Öte yandan AR/VR başlığının işletim sistemi visionOS SDK’sı dün geliştiriciler için yayınlandı.

visionOS geliştirme kitinin yayınlanması ile birlikte 9to5Mac ekibi cihazı ilk kez deneyimleme fırsatı buldu. Bunun üzerine ekip, Apple Vision Pro modelinin konuk modu özelliğiyle geleceğini keşfetti.

Apple Vision Pro, konuk modu desteğiyle birden fazla kişinin kullanımına izin verecek

9to5Mac’in haberine göre visionOS işletim sistemi, Apple Vision Pro için konuk modu özelliğine ev sahipliği yapıyor. Bu sayede aileniz, arkadaşlarınız ya da diğer tanıdıklarınızın da AR/VR cihazının özelliklerinden faydalanmasına olanak sağlanıyor. Yayınlanan görüntüye göre, ana kullanıcının cihazı başkalarının kullanması için bir şifre belirlemesi gerekiyor. Yani karma gerçeklik gözlüğünü alıp yüzünüze takmanız, güvenlik gerekçesiyle ürünü doğrudan kullanmanız için yeterli olmayacak.

Apple Vision Pro örneğin parmak izi gibi kimliğini belirlemek için bir kişinin irisini birden fazla görünmez LED ışık altında tarayan Optic ID teknolojisiyle çalışacak. Yani başka bir kişi karma gerçeklik gözlüğünü yüzüne takar takmaz cihazdan yararlanamayacak. Kullanıcı ya da platformun kendisi tarafından oluşturulacak şifre aracılığıyla misafir moduna girmesine izin verilecek. Konuya ilişkin daha fazla detayın ise ilerleyen aylarda şirket tarafından resmi olarak duyurulacağı tahmin ediliyor.

Konuk modu özelliğiyle birden fazla kişinin cihazdan faydalanabilmesine olanak sağlayacak olan Apple Vision Pro yine de tartışmaların göbeğinde bulunuyor. 3 bin 500 dolarlık yüksek fiyatıyla tartışma konusu haline gelen cihaz, pek çok kişi tarafından değerinin hakkını veremeyeceği yönünde eleştirilere maruz kalıyor. Bunlardan biri de cihazın yeni bir özellik sunmadığını ve sunumunun tamamının bir kanepede yapıldığını ifade eden Meta CEO’su Mark Zuckerberg’den geldi.

Elbette ki Apple Vision Pro’yu eleştiren tek kişi Mark Zuckerberg değil. Onun yanı sıra Twitter’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Jack Dorsey de cihazla ilgili bir yorumda bulunmuş, ürünü “Wall-E” filmine benzer bir gerçekliğe varma konusundaki korkularını ifade etmişti.