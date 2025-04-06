Android 16, iPhone’ların güvenlik anahtarı özelliğini kopyalıyor

Android 16 gelişmiş güvenlik özellikleriyle öne çıkacak.

Google'ın yeni işletim sistemi, iOS 18'da bir süredir mevcut olan önemli bir güvenlik özelliğini kopyalayarak kullanıcılarla buluşturacak.

Merakla beklenen güncellemenin Mayıs-Haziran aylarında piyasaya çıkması bekleniyor.

Teknoloji devi Google, Android işletim sistemi için cihazlarının güvenliğini güçlendirmeye yönelik bir adım daha atıyor. Google’ın işletim sisteminin en güncel sürümü olan Android 16’nın gelmesiyle birlikte iPhone cihazlarından esinlenen popüler bir güvenlik özelliği kopyalanacak.

Hırsızlık veya gasp durumlarında cihazın güvenliğini artıran bir özelliğin kullanıcılara sunulması bekleniyor. Merakla beklenen yeni özellik, “etkinlik dışı yeniden başlatma” adıyla karşımıza çıkıyor. Bu işlev ilk kez Google Play Hizmetleri uygulamasının (sürüm 25.11.34) analizinde keşfediliyor.

Android 16 işletim sistemi ile gelecek yeni özellik, üç gün boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında cep telefonunu otomatik olarak yeniden başlatmayı vaat ediyor. Bu da cihazın içeriğine uygunsuz bir şekilde erişmeye çalışmayı zorlaştırabiliyor.

Android’in yeni güvenlik özelliği nasıl çalışacak?

Android Authority’nin haberine göre Google tarafından geliştirilen yeni özellik oldukça basit bir şekilde çalışacak. Android 16 yüklü bir akıllı telefon 72 saat boyunca hiç hareketsiz kalırsa otomatik olarak yeniden başlatılacak. İlk bakışta bu işlev önemsiz gibi görünse de güvenlik açısından etkisi büyük olacak gibi duruyor.

Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra, biyometri gibi özellikleri etkinleştirmek için kullanıcının kilit açma şifresini girmesi gerekiyor. Bu durum hırsızlar ya da yetkililerin korumaları aşmak için kullandığı araçlar gibi yetkisiz bir şekilde cihaza erişmeye çalışanlar için ekstra bir engel teşkil ediyor.

iOS 18’in popüler özelliğinden esinleniliyor

Google’ın yeni özelliği, iOS 18’de yer alan benzer bir işlevden ilham alıyor. Başlangıçta iPhone’lar yedi günlük hareketsizlikten sonra yeniden başlatılacak şekilde programlanmıştı. Fakat iOS 18.1 güncellemesi bu süreyi Android 16’da benimsenen süreyle aynı şekilde, yalnızca üç güne düşürdü.

Burada da yeniden başlatmanın ardından veriler şifreleme ile korunuyor. Kilit açma kodu girilene kadar biyometri devre dışı bırakılıyor. Bu şekilde yetkisiz erişim girişimleri daha karmaşık ve daha az etkili hale geliyor.

Android 16 ne zaman piyasaya çıkacak?

Android 16’nın Mayıs-Haziran 2025 arasında resmi olarak yayınlanması bekleniyor. İşletim sisteminin sunduğu yeni özellikler 20 Mayıs’ta başlayacak Google I/O etkinliğinde ayrıntılı olarak kullanıcılara duyurulacak. O zamana kadar topluluk, sistemin ön sürümlerinde daha fazla ayrıntı keşfetmeye devam edebilecek.

Android’in yeni sürümü hareketsizlikten sonra otomatik yeniden başlatma özelliğini sunarak güvenlik taleplerinin farkında olduğunu ve diğer platformlarda etkinliğini kanıtlamış uygulamaları benimsemeye istekli olduğunu gösteriyor.