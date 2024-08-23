Amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra’nın çıkış tarihi belli oldu

Amiral gemisi donanımıyla dikkatleri üzerine çekecek Xiaomi 15 Ultra’nın çıkış tarihi belli oldu. Merakla beklenen üst düzey akıllı telefon modeli önümüzdeki yılın başlarında piyasaya çıkacak. Yaptığı isabetli tahminlerle adından söz ettiren Yogesh Brar’ın iddialarına göre cihaz 29 Ocak 2025’te gerçekleşecek olan Çin Yeni Yılı’ndan hemen önce resmi olarak tüketicilere duyurulacak.

Elbette ki açıklanan bu tarih, cihazın Çin lansmanı için geçerli durumda. Xiaomi 15 Ultra’nın global pazar için çıkış tarihi henüz ne yazık ki belirsizliğini korumaya devam ediyor. Türkiye’de de satışa çıkacak amiral gemisi cihaz tahminlere göre 2025 yılının Mart ayında Barselona’da gerçekleşecek olan MWC etkinliğinde piyasaya sunulacak. Küresel lansmandan kısa süre sonra telefonun ülkemizde de raflarda boy göstermeye başlayacağı biliniyor.

Xiaomi 15 Ultra üst düzey özellikleri ile öne çıkacak

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli üst düzey özellikleri ile dikkatleri üzerine çekecek. Merakla beklenen model hakkında şu anda doğrulanmış çok az bilgi olsa da ortaya çıkan raporlar telefonla alakalı sır perdesini aralıyor.

İddialara göre cihaz Qualcomm tarafından geliştirilen ve çok yakında duyurulması planlanan Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini kalbinde taşıyacak. Performans canavarı bu çip sayesinde kullanıcıların muhteşem bir mobil deneyimden yararlanacağı söyleniyor.

Xiaomi 15 Ultra teknik özellikleri ile ilgili ortaya çıkan diğer raporlarda ise cihazın çift katmanlı OLED tipi bir ön panele sahip olacağı vurgulanıyor. Bu ekranda 2K çözünürlük kalitesi desteği yer alacağı, 120 Hz ya da daha düşük bir yenileme hızı sunulacağı aktarılıyor.

Mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle de konuşulacak cihazda dörtlü kamera seti bulunacağı paylaşılıyor. İddialara göre cihaz 200 MP ana kamera ve üç adet 50 MP’lik yardımcı lens ile birlikte karşımıza çıkarak kusursuz bir fotoğrafçılık deneyimine kapı aralayacak.

Merakla beklenen yeni Xiaomi telefonu 6.000 mAh pil kapasitesi ile kullanıcı dostu bir deneyim sunacak. Fakat şimdilik ne yazık ki cihazın hızlı şarj desteği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık vaat edecek telefon kutudan çıkar çıkmaz HyperOS 2.0 yazılımıyla çalışacak.

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