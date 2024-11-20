AMD, Qualcomm ve MediaTek’e meydan okuyor: Ryzen AI ile akıllı telefon pazarına giriyor

AMD, Qualcomm ve MediaTek'in hakim olduğu mobil işlemci pazarına girmek istiyor.

Şirket, yapay zeka tabanlı Ryzen AI çipleriyle rakiplerinin önüne geçebilir.

AMD henüz iddialara cevap vermese de bu konuda bazı önemli görüşmelere başladığı öne sürülüyor.

AMD, Qualcomm ve MediaTek gibi mobil yonga seti üreticilerine meydan okuyan bir girişime imza atmaya hazırlanıyor. Söylentilere göre şirket, çok yakında akıllı telefon pazarına giriş yapmayı planlıyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre AMD, Ryzen AI yonga setlerini mobil cihazlarda kullanmak için görüşmelere başlamış durumda. Bu dikkat çekici gelişme henüz şirket tarafından resmi olarak doğrulanmasa da gerçeğe dönüşmesi halinde teknoloji dünyasında büyük bir değişimi temsil edecek gibi görünüyor.

AMD daha önce de mobil işlemci pazarına göz kırpmıştı

AMD’nin akıllı telefon sektörüne girme fikri aslında pek de beklenmedik bir hamle değil. Mobil yonga seti pazarı şu anda Qualcomm ve MediaTek’in hakimiyetinde görünüyor. Öte yandan Apple da tescilli çipleri sayesinde güçlü konumunu korumaya devam ediyor.

AMD’nin daha önce de mobil dünyaya yönelik adımlar attığı biliniyor. Geçmişte şirketin bazı teknolojileri Samsung’un Galaxy akıllı telefonlarında kullanılan Exynos çiplerine entegre edilmişti. Exynos çipleri RDNA ışın izleme ve FSR teknolojileri gibi gelişmiş özellikler içeriyordu.

Bu da AMD’nin mobil işlemci pazarına nasıl katkıda bulunabileceğini gözler önüne seriyordu. Ancak bu kez söylentiler, öncekinden daha büyük bir potansiyele sahip Ryzen çiplerinin tam olarak uygulanacağına işaret ediyor.

AMD, Ryzen AI çipleriyle MediaTek ve Qualcomm’un tahtına oturabilir

WCCFTech’e göre AMD, Ryzen AI çiplerinin olası tanıtımıyla birlikte güç ve performans arasında mükemmel bir denge sergileyen Phoenix, Hawk Point ve Strix Point APU’larla elde edilen başarıyı tekrarlamak isteyebilir. Şirketin bu noktadaki amacı, Qualcomm ve MediaTek ile doğrudan rekabet etmek gibi görünüyor.

Son dönemlerde PC pazarı, Snapdragon X Elite işlemcisi ile beraber Qualcomm’u ön plana çıkarmaya başladı. Ayrıca NVIDIA ve MediaTek arasında PC’ler için yapay zeka çipleri geliştirmek üzere olası bir işbirliğinden de söz ediliyor.

Bu da mobil ve PC endüstrilerinin giderek daha fazla birleşmeye başladığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak bu bağlamda AMD’nin söz konusu yeni girişime başlaması için zamanlama oldukça uygun görünüyor.

MediaTek ve Qualcomm firmalarının PC pazarına yönelik girişimlerde bulunması, AMD’nin de mobil işlemci pazarı için adım atmasına ön ayak oluyor. Şirketin bu noktada başlangıç hedefi yapay zeka tabanlı mobil işlemciler üretmek olacak gibi görünüyor.

Fakat şirketin bu noktada başarılı olup olmayacağı, aynı zamanda akıllı telefon üreticileri ile nasıl bir işbirliği gerçekleştireceği gibi konular şu anda belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Peki ya siz AMD’nin bu dikkat çeken girişimiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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