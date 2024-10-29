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    Adam Mosseri’den itiraf: Instagram popüler olmayan videoların kalitesini düşürüyor

    Instagram başkanı Adam Mosseri yaptığı son açıklamada, platformda popüler olmayan videoların görüntü kalitesinin düşürüldüğünü ifade etti.
    Instagram

    Instagram’da video oynatımının düşük kalitesi nedeniyle internet bağlantınızı ya da akıllı telefonunuzu suçladıysanız yanılıyorsunuz. Çoğunluklu olarak bunun sorumlusunun Instagram’dan kaynaklandığı ortaya çıktı.

    Instagram başkanı Adam Mosseri yaptığı son açıklama ile dikkatleri üzerinde topladı. Adeta bir “itiraf” niteliğinde olan bu açıklamalar, az sayıda izlenme ve etkileşim alan videoların daha düşük görüntü kalitesinde görüntülenme eğiliminde olduğu ifade edildi. İşte detaylar…

    Adam Mosseri’den açıklama geldi

    Bu dikkat çekici gerçek, Instagram liderinin kendi Instagram hesabında yaptığı son paylaşımda ortaya çıktı. Mosseri yayınladığı son hikaye paylaşımında, kendisine belirli hikayelerin kalite kaybıyla ilgili soru soran bir kullanıcına yanıt verdi. Fakat bu durumdan etkilenen tek içerik biçiminin Hikayeler olmadığı anlaşıldı. Geleneksel videolar ve Instagram Reels videolarının da bundan etkilendiği belirtildi.

    Instagram başkanı Adam Mosseri konuyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada şu sözleri dile getirdi:

    “Genel olarak konuşursak, videoyu mümkün olan en yüksek kalitede görüntülemek istiyoruz. Ancak bir şey uzun süre izlenmezse (çünkü izlenmelerin büyük çoğunluğu başlangıçta, yayınlandıktan sonraki ilk birkaç günde) videonun kalitesini daha düşük bir kaliteye düşürürüz. Daha sonra eğer video tekrar çok sayıda görüntüleme alırsa, onu daha yüksek kalitede yeniden oluşturuyoruz.”

    Instagram başkanı Adam Mosseri

    The Verge’nin haberine göre teknoloji devi Meta, 2023 yılında platformlarındaki videoların her içeriğin popülerliğine bağlı olarak farklı şekillerde kodlanabileceğini açıkladı. Dolayısıyla bu aslında pek de yeni bir konu değil. Ancak o zamana kadar hiçbir firma temsilcisi bu yaklaşımla ilgili bu kadar doğrudan ve net bir açıklama yapmamıştı.

    Instagram neden görüntü kalitesini düşürüyor?

    Adam Mosseri temel olarak Instagram’ın sunucularının işleme ve veri depolama kaynaklarını optimize etmenin bir yolu olarak en popüler videolara daha yüksek kaliteli kodlamalar uygulama eğiliminde olduğunu açıkladı.

    Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bazı kullanıcılar bu yaklaşımın daha tanınmış içerik oluşturuculara fayda sağlarken daha küçük olanlara zarar verdiği yönündeki endişelerini dile getirdi.

    Mosseri bu endişenin mantıklı olduğunu söyledi. Fakat daha sonra etkilenen videoların kalitesindeki düşüşün “çok büyük olmadığını” ve pratikte bu durumun neden olduğu farkın çok önemli görünmediğini savundu. Bunun nedeni, yöneticiye göre videonun içeriğinin, etkileşim açısından görüntü kalitesinden daha belirleyici olması olarak ifade edildi.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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