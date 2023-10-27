85 inç ekranlı Xiaomi Smart TV S Pro duyuruldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ülkesinde gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliğinde bir dizi yeni ürünü ile hayranları karşısına çıktı. Xiaomi 14 serisi akıllı telefon modelleri, MIUI’ın yerini alacak yeni HyperOS kullanıcı arayüzü ve şirketin yeni akıllı saatleri piyasaya sürüldü. Bununla birlikte şirket, 85 inç ekrana ve Mini LED teknolojisine sahip olan yeni Smart TV S Pro akıllı televizyon modelini duyurdu.

Micro LED görüntüleme teknolojisine sahip 85 inç ekranla donatılmış yeni akıllı televizyon modeli karşımıza çıktı. Bu model, 4K görüntü çözünürlüğü sunarak bu özelliğe uyumlu kanallarda ve uygulamalarda yüksek görüntü kalitesi sunuyor. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm detaylar…

Xiaomi Smart TV S Pro özellikleri

Xiaomi’nin açıklamış olduğu bilgilere göre yeni akıllı televizyon modeli, 2.400 nit’e kadar pik parlaklık ve parlaklığın ortama göre ayarlanmasını sağlayan dahili parlaklık sensörü de sunuyor. Görüntü açısından TV’de AMD’den IMAX Enhanced ve FreeSync Premium Pro’nun yanı sıra Dolby Vision Atmos sertifikaları ve HDR10+ modu da bulunuyor.

Ses sistemi konusunda da güçlü bir yapıya sahip olan akıllı TV modeli, 15 watt gücünde çift stereo hoparlör konfigürasyonu kullanan ve “hands-free” fonksiyonuyla uyumlu, kullanıcının sesli komutları uzaktan vermesine olanak tanıyor. Dahili teknik özelliklere geçecek olursak cihaz, 4 GB RAM’e sahip dört çekirdekli A73 işlemciden güç alıyor.

Dahili depolama ise 64 GB ile sınırlı tutuluyor. Bu depolama alanı, kullanıcıların alan açısından taleplerini karşılamaya yetecek bir kapasite olarak görülüyor. Bağlantı, birinci sınıf TV’ler için standardı sunuyor. WiFi 6, iki HDMI 2.1 bağlantı noktası, bir HDMI 2.0 bağlantı noktası, USB 3, USB 2, bir Ethernet bağlantı noktası ve bir NFC uzaktan kumanda destekleri yer alıyor.

Xiaomi Smart TV S Pro fiyatı

Xiaomi imzalı yeni akıllı TV modeli 9 bin 999 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 39 bin TL) karşılığında piyasaya çıkıyor. İlk olarak Ekim ayından itibaren Çin pazarında satışa çıkacak olan ürün, şu anda ön sipariş indirimiyle raflarda boy gösteriyor.

Xiaomi’nin yeni ürünleri şu anda yalnızca Çin’de satılıyor. Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi Watch H3 ve Xiaomi Watch H1 modellerinin çok yakında diğer ülkelerde de satışa sunulacağı tahmin ediliyor.