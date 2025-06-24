8 Xiaomi telefonu Avrupa’da HyperOS 2.2 güncellemesine ulaştı

Xiaomi, HyperOS 2.2 güncellemesini global olarak kullanıcılarla buluşturmaya başladı.

Güncelleme şu anda Avrupa'da 8 cihazda kullanıcıların erişimine sunuldu.

İlerleyen haftalarda güncellemenin daha fazla cihazda kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi uzun zamandır beklenen HyperOS 2.2 güncellemesini sonunda Çin dışında yayınlamaya başlıyor. Güncelleme şu anda Avrupa genelindeki birçok cihaz için mevcut. Güncellemenin önümüzdeki haftalarda diğer pazarlara da kullanıcıların erişimine sunulması bekleniyor.

Xiaomi şu anda Avrupa’da 8 cihazını HyperOS 2.2 yazılımına güncelliyor. İlk sürüm yalnızca HyperOS Beta programına katılan kullanıcılar için mevcut. Ancak güncelleme yakında Beta olmayan kullanıcılara da ulaşmaya başlayacak.

Hangi modeller Avrupa’da HyperOS 2.2 almaya başladı?

Gizmochina’nın haberine göre HyperOS 2.2 güncellemesini dünya genelinde alan Xiaomi cihazları şu şekilde sıralanıyor:

Redmi Note 13 Pro+ 5G – (2.0.201.0.VNOEUXM)

Redmi Note 14 Pro 5G – (2.0.202.0.VOOEUXM)

POCO X7 Pro – (2.0.201.0.VOJEUXM)

Xiaomi 14T Pro – (2.0.203.0.VNNEUXM)

Xiaomi 15 – (2.0.201.0.VOCEUXM)

Xiaomi 15 Ultra – (2.0.202.0.VOAEUXM)

Redmi Note 13 – (2.0.201.0.VNHEUXM)

Redmi 13/POCO M6 – (2.0.201.0.VNTEUXM)

Redmi Pad Pro 5G – (2.0.201.0.VFSEUXM)

Xiaomi genellikle en son güncellemeleri ilk önce Beta kullanıcılarına yayınlıyor. Bu noktada HyperOS 2.2’nin de bir istisna olmadığını ekleyelim. En son güncellemeleri alan ilk kişilerden biri olmak istiyorsanız siz de Mi Community uygulaması üzerinden Beta testine kaydolabilirsiniz. Fakat erken sürümlerin hatalar içerebileceğini unutmayın. Kararlı bir kullanıcı deneyimi için, yine de son, kararlı güncellemeyi beklemek her zaman daha güvenli bir seçenektir.

HyperOS 2.2 sistem kararlılığı ve kullanılabilirliği için çok sayıda iyileştirmenin yanı sıra yeni işlevler de getiriyor. Animasyonların hızı ve yatay modda uygulamaların görüntülenmesi iyileştiriliyor. Uygulamaları açarken/kapatırken oluşan ekran titremesi ve görsel sorunlar azaltılıyor. Hareketler ve yanlış görüntülemeyle ilgili sorunlar düzeltiliyor.

Kamera daha modern bir tasarıma ve daha basit menülere sahip olarak güncellendi. Yeni özelleştirilebilir filigran seçenekleri tanıtıldı. İnternet olmadan sesli iletişimi sağlayan Xingchen Netcom işlevi de eklendi. Simgeler ve arka planlar, bulanıklık efektleriyle yenilendi. Daha iyi erişilebilirlik için iyileştirilmiş bellek yönetimi, hareket animasyonları ve TalkBack kullanıcılara sunuldu.

HyperOS 2.2 alacak tüm Xiaomi modelleri

Geçtiğimiz hafta HyperOS 2.2 alan 50’den fazla Xiaomi cihazının listesi ortaya çıkmıştı. Şu sıralar Avrupa’da 8 Xiaomi cihazı yükseltmeyi alıyor. Güncellemeye ulaşması beklenen tüm modeller ise şu şekilde listeleniyor:

Güncellemeyi ilk alacak cihazlar

Xiaomi 15 Ultra (AEA, Endonezya, Hindistan)

Xiaomi 14 serisi (Küresel, AEA)

POCO F7 Ultra, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 (AEA, Küresel)

POCO M7 Pro 5G / Redmi Note 14 – AEA

POCO Pad / Redmi Pad Pro – AEA

Redmi 13R / Redmi 13C 5G – AEA

Redmi K80 Pro / POCO F7 Ultra – AEA

Redmi Note 13 4G NFC – AEA

Xiaomi 13T – AEA, Endonezya, Küresel, Rusya, Türkiye, Tayvan

Xiaomi 14, 14 Ultra, 14T, 14T Pro / Redmi K70 Ultra – Küresel ve AEA

Xiaomi 15 Ultra – AEA, Endonezya, Hindistan

Xiaomi Civi 4 Pro / Xiaomi 14 Civi – Hindistan

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 – AEA, Küresel

Test aşamasında olan cihazlar