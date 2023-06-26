2. nesil Apple Watch Ultra’nın çıkış tarihi belli oldu

Haziran ayının başında gerçekleşen WWDC 2023 etkinliğinde Apple Vision Pro, iOS 17 işletim sistemi ve daha birçok duyuruyla karşımıza çıkan Apple, şimdi ise yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan yeni ürünlerine odaklanmış durumda. Çok yakında şirket, iPhone 15 serisi lansmanı için büyük bir etkinlik düzenleyecek. Eylül ayında yapılması planlanan organizasyonda yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerinin yanı sıra markanın yeni birinci sınıf akıllı saati 2. nesil Apple Watch Ultra duyurulacak.

2. nesil Apple Watch Ultra için çıkış tarihi belli oldu. Merakla beklenen akıllı saat modeli, Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın iddialarına göre Apple’ın sonbahar döneminde yapmayı planladığı iPhone 15 etkinliğinde karşımıza çıkacak. Peki ya şirketin yeni akıllı saatinden neler bekleniyor?

2. nesil Apple Watch Ultra için geri sayım başladı

Mark Gurman, 2. nesil Apple Watch Ultra ile ilgili önemli ayrıntılara yer verse de çıkış tarihi dışındaki diğer soru işaretleri ne yazık ki aydınlatılmadı. Fakat yine de beklenen akıllı saatin birincil nesil modelden çok daha farklı bir tasarıma sahip olmayacağı, benzer bir estetik çizgiyle piyasaya sunulacağı tahmin ediliyor. İddialara göre şirket, Ultra serisinin mevcut görünümünü iki yıl daha devam ettirecek. Ancak üçüncü nesil modelin piyasaya sürülmesinden sonra yeni bir tasarıma odaklanılacak.

Merakla beklenen yeni üst düzey akıllı saat modeli, A15 Bionic işlemciyi temel alacak. Bununla birlikte S8’e kıyasla daha yüksek bir performansa ve pil ömrüne sahip olan yeni S9 işlemcisini de bünyesinde taşıyacak. Tüm bunların yanı sıra yeni cihaz, kullanıcıların sağlığının ve fiziksel kondisyonunun daha da doğru bir şekilde izlenmesi için güncellenmiş sensörlere sahip olacak.

Apple Watch Ultra serisinin öne çıkan noktalarından bir tanesi, şirketin diğer akıllı saatlerinden daha büyük bir ekrana sahip olması olarak biliniyor. Bu da kullanıcı tarafında daha fazla kişiselleştirme imkanına yardımcı oluyor. Premium modelin bir diğer önemli özelliği ise kullanıcının herhangi bir işlevde kullanabileceği özelleştirilebilir bir düğme olarak dikkat çekiyor.

2. nesil Apple Watch Ultra için çıkış tarihi Eylül ayını işaret ederken; beklenen lansman etkinliğinde Apple tarafından iPhone 15 serisi ve Apple Watch Series 9 akıllı saat modellerinin de tanıtılacağı belirtiliyor.