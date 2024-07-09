108 MP kameralı uygun fiyatlı Redmi 13 5G duyuruldu

Uygun fiyatlı telefon modeli Redmi 13 5G resmen tanıtıldı. Şimdiye dek birçok söylenti haberiyle gündeme gelen akıllı telefon bugün Hindistan pazarında resmi olarak duyuruldu. Serinin standart tasarım dilini korumaya devam eden ürün, fiyatının hakkını fazlasıyla veren güçlü bir donanımla karşımıza çıkıyor.

Redmi’nin yeni telefonu polikarbonat malzemeyle tasarlanan arka kısmında cam bir gövde sunuyor. Cihazın yan tarafına yerleştirilmiş güç düğmesinde parmak izi okuyucusu entegrasyonu yer alıyor. Redmi 13 5G’nin öne çıkan özellikleri arasında Snapdragon 8 Gen 4 işlemci ve mobil fotoğrafçılar için 108 MP’lik ana kamera karşımıza çıkıyor.

Redmi 13 5G özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,79 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,79 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama / MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

128 GB dahili depolama / MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 13 MP ön kamera

13 MP ön kamera Arka kamera: 108 MP ana kamera ve 2 MP makro lens

108 MP ana kamera ve 2 MP makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, kulaklıklar için P2 bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, kulaklıklar için P2 bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 33 watt hızlı şarjlı 5.030 mAh pil

33 watt hızlı şarjlı 5.030 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 kullanıcı arayüzü

Yeni Redmi telefonu Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,79 inç IPS LCD ekran sunuyor. Serinin bir önceki modelinde 90 Hz yenileme hızına yer veren şirket, bu cihazda ise önemli bir iyileştirme alarak 120 Hz’lik yenileme hızı sağlıyor.

Yüksek performanslı bir yapıya sahip olan Redmi 13 5G cihazında Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 4 Gen 2 çipi bulunuyor. Performans kıyaslama için daha önce bu işlemciyi Honor Play 60 Plus, Vivo Y58 5G, Redmi Note 13R, Vivo V40 SE 5G ve POCO M6 Pro 5G gibi modellerde de gördüğümüzü belirtelim. Ayrıca bu yonga seti yine serinin bir önceki modeli olan Redmi 12 5G’de de karşımıza çıkmıştı.

128 GB dahili depolama alanıyla gelen Redmi modeli 6 GB ve 8 GB RAM kapasitesi opsiyonları sunuyor. Cihazın Android 14 işletim sistemini temel alan HyperOS 1.0 arayüzüyle çalıştığı belirtiliyor. 33 watt hızlı şarjlı telefonda 5.030 mAh pil kapasitesi taşınıyor.

Redmi 13 5G modeli kamera konusunda selefine kıyasla ciddi iyileştirmeler getiriyor. Serinin önceki modelinde 50 MP ana kamera yer alırken, bu cihazda ise 108 MP’lik bir lens bulunuyor. Çift kamera setinde ayrıca 2 MP makro sensör karşımıza çıkıyor. Telefonun ön tarafına 13 MP selfie kamerası yerleştiriliyor.

Redmi 13 5G fiyatı

Redmi’nin uygun fiyatlı yeni telefonu mavi, siyah ve pembe renk seçenekleri sunuyor. Hindistan’da satışa sunulan model 13.999 Hindistan Rupisi karşılığında satılıyor. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 5 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.