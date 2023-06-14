YouTube para kazanma gereksinimlerini düşürüyor

Google çatısı altında hizmet vermeye devam eden popüler video platformu YouTube, içerik üreticiler için çok sayıda para kazanma imkanı sunuyor. YouTube’dan para kazanmak isteyen kullanıcılar için bugün heyecan verici bir haber geldi. Şirket, uygulamadan gelir elde etmek isteyen kullanıcılar için kurallarını gevşetme kararı aldı.

Şirket, YouTuber’lar ve daha küçük profil sahipleri için artık daha rahat bir şekilde para kazanma imkanı sağlayacak. YouTube’un Yardım sayfasında yer alan notta şu ifadelere yer veriliyor: “2022’de, YouTube’u içerik üreticiler için değerli bir platform hâline getirmek amacıyla YouTube İş Ortağı Programı’nı (YPP) geliştirdiğimizi duyurmuştuk. Haziran 2023’ün ortasından itibaren YouTube İş Ortağı Programı’nı, kapsamını genişleterek, takipçi desteği ve belirli Alışveriş özelliklerine daha erken erişim imkanıyla daha fazla içerik üreticiye sunuyoruz.”

YouTube yeni para kazanma şartlarını duyurdu

Yeni YouTube İş Ortağı Programı (YPP) genişletme politikası kapsamında minimum gereksinimler açıklandı. Uygulamadan para kazanmak için başvuru yapmadan önce şu şartları karşıladığınızdan emin olmanız gerekiyor:

500 abone

Son 90 gün içinde yayınlanan 3 geçerli herkese açık video

Son 365 günde 3000 saat izlenme veya YouTube Shorts gönderilerinde 3 milyon geçerli görüntüleme

Şirket daha önce kanaldaki abone sayısının iki katı olmasını talep ediyor ve içeriğin çok daha fazla sayıda görüntülenmesini şart koşuyordu. Açıklanan bu yeni şartları karşılayan kullanıcılar, YouTube İş Ortağı Programı’nın bir parçası olarak Super Thanks, Super Chat ve Super Stickers gibi para kazanma yöntemlerinden faydalanma şansına da sahip olacak. Öte yandan kullanıcılar Katıl sayfası oluşturabilecek ve YouTube Alışveriş ile kendi ürünlerini tanıtma fırsatından faydalanabilecek.

Yeni politikalar şimdilik birkaç ülkeyle sınırlı

Öte yandan ekstra yol kat eden ve diğer markalara ulaşan içerik üreticiler, reklam geliri payı ve video platformunun avantajlarına sahip ücretli bir seçenek olan YouTube Premium’dan gelen gelirin bir kısmını da elde etme şansına ulaşacak.

Söz konusu değişiklikler, şu andan itibaren geçerli olmaya başladı. Fakat henüz yazık ki yeni politikalar kısıtlı sayıda ülkede kullanılabiliyor. Bu ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, Tayvan ve Güney Kore yer alıyor. Yeni politikaların diğer ülkelere de yakın bir tarihte geleceği tahmin ediliyor.

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