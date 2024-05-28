Huawei Enjoy 70S bütçenizi sarsmayacak uygun fiyatı ile tanıtıldı

Orta seviye akıllı telefon pazarına hitap eden Huawei Enjoy 70S modeli resmen duyuruldu. Uygun fiyatlı yapısıyla adından sıkça söz ettirmeye aday görünen cihaz, fiyatına göre iddialı donanımı ve bir dizi ilgi çekici ayrıcalıklı özelliği ile öne çıkıyor.

Huawei’nin yeni telefonu tasarım konusunda şirketin geçtiğimiz aylarda tanıttığı yüksek performanslı Huawei Pura 70 serisi modellerine oldukça benzer bir görünüm sunuyor. Cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında 6.000 mAh’lik geniş pil gücü ve mobil fotoğrafçılar için 50 MP ana kamera karşımıza çıkıyor. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Huawei Enjoy 70S özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,75 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüklü 6,75 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: Huawei Kirin 710A

Huawei Kirin 710A RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP makro lens

50 MP ana kamera ve 2 MP makro lens Bağlantı: 4G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC ve parmak izi okuyucu

4G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC ve parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 22,5 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

22,5 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: HarmonyOS 4.0

Huawei’nin uygun fiyatlı yeni telefonu HD+ çözünürlük kalitesine sahip olan 6,75 inç IPS LCD ekranla karşımıza çıkıyor. 90 Hz yenileme hızıyla ideal bir ekran akıcılığı sağlayan model, ön tarafta merkezi olarak konumlandırılmış bir delik çentik taşıyor.

Huawei Enjoy 70S modeli, Çinli teknoloji devi tarafından üretilen Kirin 710A çipinden güç alıyor. Şirketin uygun fiyatlı telefonlarında karşımıza çıkan bu çip daha önce Huawei P Smart 2021, Y7a, Nova Y72, Nova 8 SE 4G, Nova 8 SE Vitality Edition, 10X Lite, 9C ve Play 4T gibi modellerde de karşımıza çıkmıştı.

8 GB RAM kapasitesine sahip olan Huawei telefonu 128 GB ve 256 GB’lık iki farklı dahili depolama alanı seçeneğine sahip. 4G bağlantı desteğiyle çalışan modelde çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS ve NFC destekleri yer alıyor. Cihazın yan tarafında yer alan güç düğmesinin üzerinde parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

22,5 watt hızlı şarj desteğine sahip olan Huawei Enjoy 70S’de 6.000 mAh’lik geniş bir pil kapasitesi sunuluyor. Kutudan çıkar çıkmaz Huawei’nin geliştirdiği HarmonyOS 4.0 işletim sistemiyle çalışmaya başlayan model, kullanıcı dostu bir deneyim vaat ediyor.

Mobil fotoğrafçıları da unutmayan Huawei, cihazın arka kısmında çift kamera modülü taşıyor. 50 MP ana kamerayla gelen cihazda 2 MP makro sensör bulunuyor. Telefonun ön tarafında ise 8 MP’lik bir selfie kamerası karşımıza çıkıyor.

Huawei Enjoy 70S fiyatı

Huawei’nin bütçe dostu telefonu beyaz ve mavi renk seçenekleriyle piyasaya çıktı. Cihazın başlangıç fiyatı 1.999 Çin yuanı olarak açıklandı. Bu rakamlar güncel kura göre vergiler hariç yaklaşık 5 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.