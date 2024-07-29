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    Xiaomi’nin 11 telefonu için yolun sonu! Artık güncelleme alamayacaklar

    11 farklı Xiaomi, Redmi ve POCO akıllı telefon modeli için güncelleme desteği sona erdi. Bu cihazların artık güncelleme almayacağı açıklandı.
    Güncelleme desteği biten Xiaomi telefonlar
    Görsel: Xiaomi

    Bir akıllı telefonda güncelleme desteğinin devam etmesi, esas olarak cihazın daha ne kadar hayatta kalacağını belirleyen önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu desteğin sona ermesiyle birlikte ne yazık ki cihazlarda çeşitli güvenlik açıklarının meydana gelmesi kaçınılmaz bir hal alır ve aynı zamanda kullanıcıların uyumluluk problemleri nedeniyle yeni uygulamalar indirememelerine yol açılır.

    Ortaya çıkan son bilgilere göre ne yazık ki birçok Xiaomi cihazı da güncelleme desteğini kaybetmeye başladı. Açıklanan listede başta Xiaomi Mi 10 ve Redmi Note 10 serisi olmak üzere şirketin geçmiş yıllarda çok satan toplamda 11 farklı akıllı telefon modelinin yazılım desteği artık maalesef sona erdi.

    Güncelleme desteği sona eren Xiaomi telefonlar

    Gizmochina’nın haberine göre 11 farklı telefon için yolun sonu göründü. Bu cihazlar arasında Xiaomi, Redmi ve POCO markalarına ait eski bazı modeller karşımıza çıkıyor. Güncelleme desteğini yitiren cihazların şunlar olduğu aktarılıyor:

    • Redmi Note 10 Pro (Küresel)
    • Redmi Note 10 (Türkiye)
    • Redmi Note 10 5G (Türkiye)
    • Redmi Note 10T (İngiltere)
    • Redmi Note 8 (2021) (AEA ve İngiltere)
    • Xiaomi Mi 10S (Çin)
    • Xiaomi Mi 10 Pro (Küresel)
    • Xiaomi Mi 10 (Türkiye ve küresel)
    • Xiaomi Mi 10 Ultra (Çin)
    • Xiaomi Mi 11 Lite 5G (Japonya)

    Yukarıda yer alan akıllı telefon modellerinin güncelleme desteğinin sona ermesi ne yazık ki pek çok kullanıcıyı son derece olumsuz bir yönde etkileyecek. Ancak yine de bazı kullanıcılar cihazlarını en azından birkaç yıl daha hayatta tutabilmek için özel ROM’lardan yararlanma yoluna gidiyor.

    Güncelleme desteği sona eren Xiaomi telefonlar
    Görsel: Xiaomi

    Fakat bu noktada önemli bir hatırlatma yapmakta yarar var. Gelecekte çeşitli gizlilik ve güvenlik problemleri ile karşı karşıya kalmamak için yazılım yükleme sürecinde çok dikkatli olmalı, aynı zamanda özel ROM’ların kaynaklarına da dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde ne yazık ki istemediğiniz olumsuz durumlarla karşılaşabilirsiniz.

    Güncelleme desteğinin sona ermesi ile birlikte elbette ki akıllı telefonunuz kullanılamaz bir hale gelmeyecektir. Ancak yine de cihazın yeni uygulamaları desteklememesi, gizlilik ve güvenlik konusunda neredeyse savunulmaz bir hale gelmesi gibi olumsuz faktörlerin karşınıza çıkabileceğini belirtmekte yarar var.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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