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    Bütçe dostu OPPO A3 Energy Edition tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Uygun fiyatlı telefon arayanlar için OPPO A3 Energy Edition resmen duyuruldu. Cihazın teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu.
    OPPO A3 Energy Edition
    Görsel: OPPO

    OPPO yeni akıllı telefon modelleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket bugün bütçe dostu bir fiyata sahip olan yeni cihazını karşımıza çıkardı. Şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan OPPO A3 Energy Edition modeli piyasaya sunuldu. Cihazla ilgili merak edilen tüm detaylar açıklandı.

    OPPO’nun giriş seviyesi yeni telefonu tüm teknik özellikleri ile resmen açıklandı. Cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında hızlı şarj destekli geniş pil ömrü, ideal ekran deneyimi ve kendi segmentinde pek sık görmediğimiz ilgi çekici yapay zeka (AI) araçları karşımıza çıkıyor. İşte ayrıntılar…

    OPPO A3 Energy Edition özellikleri

    • Boyutlar: 165,8 x 76,1 x 7,68 mm
    • Ağırlık: 186 gram
    • Ekran: HD+ (720 x 1604 piksel) çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 1.000 nit maksimum parlaklığa sahip 6,67 inç IPS LCD ekran
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
    • RAM kapasitesi: 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama
    • Ön kamera: 8 MP selfie kamerası
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü
    • Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarjlı 5.100 mAh pil
    • Bağlantı: 5G, 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14.0.1 kullanıcı arayüzü
    • Renk seçenekleri: Mor, siyah ve yeşil

    OPPO’nun düşük fiyatlı yeni telefonu HD+ çözünürlüklü (720 x 1604 piksel) 6,67 inç IPS LCD ekran ile karşımıza çıkıyor. 6 nm üretime sahip MediaTek Dimensity 6300 yonga setinden güç alan cihaz, 12 GB RAM kapasitesi ve 256 ile 512 GB dahili depolama seçenekleriyle sunuluyor.

    OPPO A3 Energy Edition
    Görsel: OPPO

    OPPO A3 Energy Edition modelinin arka tarafında 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Önde ise 8 MP’lik bir selfie kamerası karşımıza çıkıyor. 45 watt hızlı şarj desteğine sahip olan model 5.100 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor.

    Uygun fiyatlı telefon modeli Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, stereo ses, güç düğmesine entegre yan tarafta parmak izi okuyucu ve toza ve su sıçramalarına karşı IP54 sertifikası sunuyor. Android 14 işletim sistemiyle çalışan model, ColorOS 14.0.1 arayüzüyle geliyor. Bununla birlikte cihazda fotoğraftaki nesneleri silme ve gelişmiş belge tarama özelliği gibi bazı yapay zeka araçları karşımıza çıkıyor.

    OPPO A3 Energy Edition fiyatı

    OPPO’nun yeni telefonu Çin’de satışa sunuldu. Bütçe dostu telefon modeli 1.799 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla raflarda boy göstermeye başladı. Bu rakamlar yaklaşık 8 bin TL’ye tekabül ediyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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