Xiaomi’den HyperOS işletim sistemi için beklenen adım geldi

Çinli teknoloji devi Xiaomi, MIUI’nin yerini alan akıllı telefon ve tablet cihazları için tasarlanan tescilli işletim sistemi HyperOS için beklenen haberi verdi. Kullanıcılar için önemli bir açıklamada bulunan şirket, HyperOS’la ilgili stratejisini değiştirerek Development sürümünü yeni bir Beta sürümüyle değiştirme yolunda gitti.

HyperOS’u bir adım daha öteye taşıyan Xiaomi, Development sürümünü geride bırakıp yeni Beta sürümüyle daha gelişmiş bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre ilk tester alımlarının yılın son çeyreğinde gerçekleşeceği belirtiliyor.

Xiaomi, HyperOS için önemli bir adım attı

Xiaomi’nin Development sürümünden Beta versiyonuna geçme hamlesi sadece bir isim değişikliği anlamına gelmiyor. Bununla birlikte şirket, kullanılabilirlik ve gezinebilirlik noktalarında da ciddi iyileştirmelerde bulunuyor.

Şimdiye kadar gerçekleştirilen Development sürümünde pek çok hata yer alıyordu. Kullanıcı deneyimi için son derece olumsuz unsurlar barındıran yazılım, birçok hata ve teknik sorun içeriyordu.

Xiaomi’nin Beta sürümüne geçme kararı, şirketin bu hataları daha hızlı ortadan kaldırmasına yardımcı olacak. Bu sürümde testerlar en son özellikleri keşfedip hataları tespit etmekle görevlendirilecek. Böylelikle yazılım herkese açık kararlı sürümde yayınlanmadan önce son rötuşlarını alacak.

HyperOS son halini almaya başlıyor

Çinli kaynaklardan gelen bilgilere göre şirket Development sürümünden Beta versiyonuna geçişi Ağustos ayının sonuna kadar tamamlayacak. Şu anda geliştirme programına kayıtlı olan kullanıcılar Beta versiyonuna herhangi bir veri kaybı yaşamadan yükseltme imkanından faydalanabilecek. Bu sayede şirket, geçiş aşamasını daha kolay bir hale getirecek.

Bu süreçte testerlardan gelecek geri bildirimlerden yoğun bir şekilde yararlanacak Xiaomi, HyperOS’un son halini alması için gerekli adımları atacak. Kullanıcılara daha istikrarlı ve verimli bir hizmet sağlamayı amaçlayan şirket, son derece güçlü bir işletim sistemiyle dikkatleri üzerinde toplamayı hedefliyor.

İddialara göre şirket, Beta sürümü için tester alımlarını Development versiyonunun sona ermesinden hemen sonra, yani yılın son çeyreğinde başlatacak. Tüm bu gelişmeler, merakla beklenen HyperOS işletim sistemi için artık geri sayımın başladığına işaret ediyor.

Tahminlere göre şirket, önümüzdeki yıl yeni işletim sistemini kararlı sürümüyle kullanıcılarla buluşturabilir. Xiaomi muhtemelen yazılımı ilk olarak Çin pazarında kullanıcılarla buluşturacak. Sonraki aşamada ise yazılım küresel pazarda kullanıcıların erişimine açılacak.