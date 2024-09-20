Xiaomi üç yıl sonra akıllı telefon satışlarında Apple’ı geride bıraktı

Counterpoint Research tarafından açıklanan bilgilere göre Çinli teknoloji devi Xiaomi, Apple’ı geride bırakarak akıllı telefon satışlarında önemli bir başarı elde etti. Şirket böylelikle dünyanın ikinci büyük akıllı telefon üreticisi olarak karşımıza çıktı. Ağustos 2024 dönemine ait satışları kapsayan rapor, şirket adına önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Raporda yer alan detaylar, Xiaomi’nin Ağustos 2021’den bu yana akıllı telefon satışlarında Apple’ın gerisinde kaldığını, ancak nihayet bu durumun değiştiğini gösteriyor. Samsung ise rakiplerine göre son derece rahat bir avantajla dünya lideri olmaya devam ediyor. Counterpoint’in araştırma direktörü Tarun Pathak, orta sınıf cihazların satışının Xiaomi’nin zaferinde belirleyici faktör olduğunu belirtti.

Xiaomi uygun fiyatlı telefonları sayesinde öne çıkmaya devam ediyor

Orta seviye akıllı telefon modelleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Xiaomi, daha uygun fiyata yüksek performans vaat eden seçenekleri sayesinde Apple’ın önüne geçiyor. Bununla birlikte Pathak şirketin pazarlamaya yaptığı yatırımın altını çiziyor:

“Xiaomi aynı zamanda yeni pazarlara açılma ve mevcut pazarlarda birleşme yoluyla satış ve pazarlama odağını da yeniledi. Şirket bu yıl benzer segmentlerde birden fazla model sunmak yerine her fiyat aralığı için bir model oluşturmaya odaklanarak daha basit bir ürün stratejisi benimsedi.”

Xiaomi yıl boyunca benzer bir satış modelini sürdürürken, Apple ise aylar boyunca satışlarda güçlü bir düşüş eğilimi gösterdi. Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi Apple ve Samsung 2021-2023 yılları arasında pozisyonlar için yarıştı. Fakat 2024’te Samsung liderliği ele geçirirken Apple satışlarında düşüş yaşadı. Xiaomi ise bu süreçte sabit bir çizgi yakaladı.

Counterpoint Research, Hindistan gibi bazı önemli pazarlarda toparlanmaya işaret etti. Araştırmaya göre Xiaomi, ülkedeki toprakları yeniden ele geçirerek sonucu ve ardından Apple’a karşı kazanılan zaferi etkiledi.

Fakat yine de iPhone 16’nın dünya çapında piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple’ın performansında değişiklikler bekleniyor. iPhone 16 Pro’nun ön satışı şirketin planladığı gibi gitmese de bu yıl sonunda satışlarda ciddi bir artış olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Apple’ın geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine yılın son çeyreğinde büyüme yakalayacağı tahmin ediliyor.

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