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    Xiaomi tabletler Windows PC oyunlarını çalıştırabilecek

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, HyperOS destekli tabletler için Windows PC oyunlarına destek sunmaya başlayacak.
    Xiaomi oyun tableti
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    • Tabletlerden PC oyunu oynama dönemi başlıyor.
    • Xiaomi tablet cihazlarına Windows PC oyunlarını getiriyor.
    • HyperOS güncellemesi ile gelecek oyunseverleri heyecanlandıran özellik Steam platformundaki oyunlarla desteklenecek.

    Çinli teknoloji devi Xiaomi artık tablet cihazlarında Windows işletim sistemi için tasarlanmış PC oyunlarını çalıştırabilecek. Şirket oyunseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan bu gelişmeyi Çinli sosyal ağ Weibo’da, HyperOS’a adanmış topluluğunda duyurdu.

    PC oyunları için destek özelliği hakkında ilk bilgiler verildi. Genellikle “ağır” projeleri bulut hizmetleri yardımıyla oynayabileceğimiz ifade edildi. Bu yöntem, konsollarda veya PC’lerde çalışan oyunları neredeyse her cihazda oynamanıza olanak tanıyacak. Ancak Xiaomi, oyuncuların yardımcı platformları reddetmesine izin verdi.

    Geliştiriciler sanal bir Windows ortamı yaratmak için HyperCore çekirdeğini kullandı. Bu teknoloji WinPlay olarak adlandırıldı. Xiaomi bu yöntemin GPU performansının yalnızca yüzde 2,9’unu kaybettiğini iddia ediyor. Aynı zamanda cihazlar ortalama 8,3 watt güç tüketecek. Teknik bileşenle ilgili diğer ayrıntılar ise henüz ne yazık ki açıklanmadı.

    Xiaomi tabletlerde Steam oyunları desteklenecek

    Xiaomi’nin paylaştığı tanıtım afişine göre oyuncular Steam oyunları için bu destekten yararlanabilecek. Diğer platformlardan oyun başlatmak da mümkün olacak.

    Bunu yapmak için dosyaları bilgisayarınızdan cihazdaki özel bir bölüme taşımanız gerekecek. Xiaomi tabletlerden Windows PC oyunlarını oynamak için bir gamepad veya klavye ve fare bağlamaya ihtiyacınız olacak.

    Xiaomi tabletler Windows PC oyunlarını destekleyecek
    Xiaomi tabletler Windows PC oyunlarını destekleyecek / Görsel: Weibo

    Şimdiye kadar WinPlay yalnızca Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 tablette başlatılabildi. İlerleyen süreçte diğer cihazlarda da görünmesi bekleniyor.

    Şimdi geliştiriciler hizmeti test etmeye yardımcı olmaları için Çin’de beta testçileri işe alıyor. Bu hizmetin herkese açık genel sürüme ne zaman geleceği ise henüz maalesef belirsizliğini koruyor.

    Mobil oyun dünyasına yeni bir soluk getirebilir

    Xiaomi tarafından gerçekleştirilen bu dikkat çekici hamle, mobil oyun dünyasına belki de yepyeni bir soluk kazandırabilir. Oyunseverler için önemli bir atılımda bulunan Çinli şirket, bu sayede tablet pazarında önemli ölçüde rekabet avantajı sağlayabilir.

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    Şimdilik Xiaomi’nin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği ve bunda ne kadar başarılı olacağı hakkında bir tahminde bulunmak için erken. Ancak çalışmaların beklendiği gibi ilerlemesi halinde mobil oyun dünyası bambaşka bir hale bürünebilir.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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