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    iOS 18.3 RC yayınlandı: iPhone 16 için yeni özellikler geldi

    iOS 18.3 RC sürümü geliştiricilere sunuldu. Teknoloji devi Apple, iPhone 16 kullanıcılarına yeni Visual Intelligence özellikleri getirdi.
    iPhone 16
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    • Apple, iOS 18.3 RC sürümünü yayınladı.
    • iOS 18.3 ile birlikte iPhone 16 kullanıcılarına yeni Visual Intelligence özellikleri sunuldu.

    Teknoloji devi Apple bugün iPhone 16 için yapay zeka odaklı önemli yenilikler sunan iOS 18.3 RC güncellemesini yayınladı. Bununla birlikte iPadOS 18.3 ve macOS Sequoia 15.3’ün yeni RC sürümleri tüm geliştiricilerin kullanımına sunuldu. Şu anda geliştirici profiline sahip kullanıcılar bu sürümleri uyumlu cihazlara indirip yükleyebilir. Böylece güncellemelerde tanıtılan işlevlerin tamamına ulaşabilir.

    Release Candidate (RC) olarak adlandırılan bu sürümler güncellemelerin genellikle geniş kullanıma sunulmadan önceki son geliştirme adımını temsil ediyor. Kayıtlı geliştiriciler, iPhone veya iPad’inizdeki Ayarlar uygulamasını kullanarak iOS 18.3 ve iPadOS 18.3’ü indirip yükleyebilir.

    Devam etmeden önce Apple Kimliğinizin geliştirici hesabınızla ilişkili olduğunu doğrulamanız gerektiğini hatırlatalım. Hesabınız ve kimliğiniz bağlı değilse güncelleme bildirimi görünmeyecektir.

    iOS 18.3 ile yeni Visual Intelligence özellikleri geliyor

    MacRumors tarafından paylaşılan bilgilere göre iOS 18.3 ile birlikte iPhone 16 kullanıcıları bir poster ya da el ilanını görüntülemek için Kamera Denetimi ile Visual Intelligence seçeneğinden yararlanabilecek. Takvim’e etkinlik eklemek için Visual Intelligence’dan yararlanmak, Apple’ın Kamera Denetimi’ni tanıtırken altını çizdiği bir özellikti.

    Bunun yanı sıra iOS 18.3 güncellemesi ile birlikte Visual Intelligence ile bitki ve hayvanları kolayca tanımlama yeteneğine ulaşıyor. Kamera Denetimi ile birlikte tüm ayrıntılar sizlere gerçek zamanlı olarak sunuluyor.

    iOS 18.3 Visual Intelligence
    iOS 18.3 ile gelen yeni Visual Intelligence özelliği / Görsel: MacRumors

    MacOS Sequoia 15.3 RC sürümü ise yalnızca iPhone ve iPad ile sınırlı olan Mac bilgisayarlar için Genmoji eklentisiyle birlikte geliyoyor. Bu yeni özellik ile sistemin yapay zekasına yönelik bazı komutları gerçekleştirdikten sonra karakterler oluşturmak mümkün oluyor.

    iOS 18.3 RC nasıl indirilir?

    Hesaplar arasındaki bağlantıyı doğruladıktan sonra uyumlu iPhone ya da iPad cihazınızdan “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeleri” adımlarını takip ederek iOS 18.3 ve iPadOS 18.3’ün RC sürümlerini indirebilirsiniz.

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    Apple, iOS 18.3’e paralel olarak macOS Sequoia 15.3’ün RC sürümünü kullanıma sundu. Sistem Ayarlarının “Yazılım Güncelleme” bölümü aracılığıyla güncellemeyi yükleyebilirsiniz.

    MacOS’ta da güncellemeyi alabilmeniz için Apple Kimliğinizin geliştirici hesabınıza bağlı olması gerekiyor. macOS Sequoia 15.3, Mac’teki Apple Intelligence yapay zeka hizmetine yönelik iyileştirmeler içeriyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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