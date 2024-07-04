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    OnePlus Nord 4 ilginç tasarımı ile çok konuşulacak

    Merakla beklenen OnePlus Nord 4 cihazının dikkat çekici tasarımı internete sızdırıldı. Cihaz ilk kez kanlı canlı görüldü.
    OnePlus Nord 4

    OnePlus’ın yeni ürünleri çok yakında piyasaya duyurulacak. 16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olan lansman etkinliği ile birlikte şirket, OnePlus Watch 2R akıllı saati ve OnePlus Buds 3 Pro kablosuz kulaklık modeliyle birlikte yeni amiral gemisi OnePlus Nord 4 cihazını karşımıza çıkaracak. OnePlus Summer adlı organizasyon İtalya’nın Milano kentinde düzenlenecek.

    OnePlus’ın heyecan veren lansman etkinliği ile ilgili sürekli olarak yeni söylentiler karşımıza çıkmaya devam ederken, ortaya çıkan son bilgilerle birlikte üst düzey akıllı telefon modeli olan OnePlus Nord 4 cihazının çok konuşulacak tasarımı ortaya çıktı. Cihazın sürpriz bir tasarımla dikkatleri üzerine çekeceği anlaşıldı. Telefon canlı kanlı haliyle ilk kez görüldü.

    OnePlus Nord 4 tasarımı ortaya çıktı

    OnePlus’ın merakla beklenen yeni telefonu ile ilgili sürpriz detaylar ortaya çıktı. İlk olarak Digital Chat Station cihazın şablon fotoğrafını yayınladı. Ardından da Yogesh Brar cihazın gerçek görüntüsünü meraklılarıyla paylaştı. Her iki paylaşım da birbirleriyle örtüşürken, telefonun tasarımıyla ilgili artık sadece resmi bir doğrulama bekleniyor.

    OnePlus Nord 4 tasarımı
    Görsel: Digital Chat Station

    OnePlus Nord 4 tasarımı ilginç bir görünüme ev sahipliği yapacak. Tasarım ön tarafta delikli düz bir ekran sunuyor. Kontrol düğmeleri telefonun sağ kısmına yerleştirilirken, arka tarafta ise çift kamera kurulumu yatay bir tasarımla geliyor. Tıpkı “bir çift gözü” andıran bu estetik tercihte ayrıca bazı sensörler de sağ tarafa konumlandırılıyor.

    Canlı kanlı bir tasarımla karşımıza çıkan OnePlus Nord 4 modeli üst kısımda cam bir yapıya sahip. Geri kalan kısımda ise metal malzeme tercih edildiği tahmin ediliyor. Cam ve metalin karışımı cihazda etkileyici bir kontrast yaratıyor.

    OnePlus Nord 4 canlı tasarımı
    Görsel: Yogesh Brar

    Ortaya çıkan bu tasarım iddiasının yine de resmi olarak doğrulanmadığını belirtmekte yarar var. Bu görüntülerin cihazın ilk prototipi olabileceği de ihtimal konusu. Bununla alakalı en kesin bilgiye muhtemelen 16 Temmuz tarihindeki lansman etkinliğinde ulaşmamız mümkün olacak.

    OnePlus Nord 4’ün teknik özellikleri ile ilgili de şimdilik doğrulanan bir detay bulunmuyor. Fakat tahminlere göre cihaz 120 Hz yenileme hızı, 2.150 nit tepe parlaklık ve 1,5K çözünürlük kalitesine sahip 6,74 inç AMOLED ekran yer alacak. Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setiyle gelecek üründe 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı bulunacağı öne sürülüyor. 50 MP + 8 MP’lik kamera kurulumuyla geleceği söylenen telefonda 100 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil kapasitesi sunulabilir.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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