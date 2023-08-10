Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, katlanabilir akıllı telefon pazarına ilk olarak 2021 yılında tanıttığı “Mi Mix Fold” modeliyle girdi. Katlandığında 6,52 inçlik bir ekranıyla kullanıcıları karşılayan model, açıldığında ise tıpkı bir tablet havası veren 8,1 inçlik ekranıyla karşımıza çıktı.

Daha sonra, 2022 yılında Mix Fold 2 ile katlanabilir telefon pazarındaki yerini sağlamlaştıran marka, ilk defa bu modeliyle birlikte kullandığı yeni menteşe tasarımı sayesinde cihazın kalınlığını önemli ölçüde azaltmayı başarmıştı. Böylece telefon, hem boyutları hem de taşınabilirliği bakımından, selefi konumunda bulunan Mi Mix Fold’a göre daha avantajlı bir hale gelmişti. Şimdi ise Xiaomi Mix Fold 3 için geri sayım başlamış durumda.

Xiaomi Mix Fold 3 özellikleri ve tasarımı sızdırıldı

Xiaomi’nin resmi açıklamasına göre 14 Ağustos’ta tanıtılacak olan yeni katlanabilir akıllı telefon, şimdiden beklentileri artırmış durumda. Xiaomi 13T ve Redmi Pad 6 modelleriyle aynı etkinlikte tanıtılması beklenen Mix Fold 3’ün teknik özellikleri ve tasarım detayları sızdırıldı. Peki Xiaomi Mix Fold 3 nasıl olacak?

İlk olarak Xiaomi Mix Fold 3, performans konusunda oldukça iddialı gelecek. Android tarafındaki en güçlü işlemci modellerinden biri olarak kabul edilen, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden gücünü alacak katlanabilir telefon, 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 destekli dahili hafızasıyla karşımıza çıkacak.

Arka tarafında Leica imzalı dörtlü kamera kurulumuna yer veren Mix Fold 3’te bir adet 50 Megapiksel Optik Görüntü Sabitleyici (OİS) özellikli 1 inç Sony IMX989 ana kamera, bir adet yine 50 Megapiksel Sony IMX581 ultra geniş açılı kamera, bir adet 5x optik yakınlaştırmayı destekleyen 50 Megapiksel periskop kamerası ve son olarak 3.2x optik yakınlaştırma sunan 50 Megapiksel telefoto sensörü yer alacağı tahmin ediliyor.

64 Megapiksel ekran altı kamerayla geliyor

LED flaş desteğini de unutmayan Xiaomi, telefonda bir adet 64 Megapiksel ekran altı selfie kamerasına yer verecek. Bu tasarım sayesinde cihazın ön kısmında kamera için ekstra bir alan ayrılmasına gerek kalmamış olacak. Bu da oldukça ince çerçeveli bir telefonun bizleri beklediğini anlamamızı sağlayan detaylardan bir tanesi.

İddialara göre Xiaomi Fold 3, 4.800 mAh kapasiteli bir bataryayı bünyesinde barındırıyor. Bu batarya ise 67W’a kadar kablolu, 50W’a kadar kablosuz şarj hızlarını da destekliyor. Bununla birlikte cihazın, 6,5 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüklü kapak ekranına ve 8,2 inç büyüklüğünde ve yine Full HD+ çözünürlüğünde bir dış ekrana sahip olması bekleniyor.

Xiaomi Mix Fold 3, 14 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Xiaomi etkinliğiyle birlikte satışa sunulacak. İlk etapta Çin’de piyasaya sürülmesi beklenen telefon, önümüzdeki süreçte dış pazarlara da açılacaktır.