Xiaomi, MagSafe destekli 10.000 mAh powerbank duyurdu

Xiaomi, 10.000 mAh pile sahip yeni powerbank modelini tanıttı.

2 Ocak'ta Çin'de satışa çıkacak ürünün Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik açıklanmadı.

MagSafe destekli model mavi, gri, beyaz ve pembe olmak üzere dört renk seçeneği sunuyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, büyük şarj kapasitesine ve MagSafe kablosuz şarj desteğine sahip bir powerbank modelini piyasaya sürdü. 10000 mAh devasa pil ömrüne ev sahipliği yapan cihaz, 33W hızlı şarj desteğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Geniş ürün yelpazesi ile adından sıkça söz ettiren Xiaomi, ana odak noktası akıllı telefonlar olsa da ekosisteminde tablet, dizüstü bilgisayar ve hatta elektrikli otomobil gibi seçeneklere de yer veriyor. Piyasaya çıkan yeni powerbank modeliyle şirket, kullanıcı dostu bir deneyim sağlayarak telefonunuzun şarjını asla yarı yolda bırakmamayı vaat ediyor.

Yeni Xiaomi powerbank modeli neler sunuyor?

Xiaomi tarafından geliştirilen 10.000 mAh bataryalı powerbank modeli, her biri iki adet 5.000 mAh pil ile donatılıyor. Günümüzün ileri teknoloji cep telefonlarının çoğunun yaklaşık 5.000 mAh kapasiteli pil ünitesine sahip olduğu göz önüne alındığında, bu cihaz iki adede kadar tam şarja olanak tanıyor.

Yeni powebank cihazı 7,5W manyetik kablosuz şarjın yanı sıra USB-C arayüzü ve yerleşik USB-C kablosunu da destekliyor. Her ikisi de 33W kablolu şarj desteğiyle karşımıza çıkıyor. Diğer cihazları hızlı bir şekilde şarj etmenin yanı sıra, ürün kendisi de 30 W’ta şarj edilebiliyor. Bu sayede kullanıcıların bekleme süresi kısaltılıyor ve tekrar kullanıma hazır hale geliyor.

Xiaomi’nin yeni aksesuarı dört renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Bu seçenekler mavi, gri, beyaz ve pembe olarak listeleniyor. Cihazın kompakt tasarımı, yüksek kapasitesine rağmen taşınmasını ve saklanmasını kolaylaştırıyor. Daha fazla pratiklik sağlamak için cihazda kalan şarj miktarını gösteren dört gösterge ışığı da yer alıyor.

2 Ocak 2025’ten itibaren Çin pazarında satışa çıkacak olan 10.000 mAh pil kapasiteli Xiaomi powerbank modeli, 169 CNY (yaklaşık 800 TL) karşılığında satılıyor.