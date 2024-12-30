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    Xiaomi, MagSafe destekli 10.000 mAh powerbank duyurdu

    Xiaomi, MagSafe desteğine sahip olan 10.000 mAh pil ömürlü yeni powerbank modeli ile karşımıza çıktı.
    Xiaomi powerbank
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    • Xiaomi, 10.000 mAh pile sahip yeni powerbank modelini tanıttı.
    • 2 Ocak'ta Çin'de satışa çıkacak ürünün Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik açıklanmadı.
    • MagSafe destekli model mavi, gri, beyaz ve pembe olmak üzere dört renk seçeneği sunuyor.

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, büyük şarj kapasitesine ve MagSafe kablosuz şarj desteğine sahip bir powerbank modelini piyasaya sürdü. 10000 mAh devasa pil ömrüne ev sahipliği yapan cihaz, 33W hızlı şarj desteğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

    Geniş ürün yelpazesi ile adından sıkça söz ettiren Xiaomi, ana odak noktası akıllı telefonlar olsa da ekosisteminde tablet, dizüstü bilgisayar ve hatta elektrikli otomobil gibi seçeneklere de yer veriyor. Piyasaya çıkan yeni powerbank modeliyle şirket, kullanıcı dostu bir deneyim sağlayarak telefonunuzun şarjını asla yarı yolda bırakmamayı vaat ediyor.

    Yeni Xiaomi powerbank modeli neler sunuyor?

    Xiaomi tarafından geliştirilen 10.000 mAh bataryalı powerbank modeli, her biri iki adet 5.000 mAh pil ile donatılıyor. Günümüzün ileri teknoloji cep telefonlarının çoğunun yaklaşık 5.000 mAh kapasiteli pil ünitesine sahip olduğu göz önüne alındığında, bu cihaz iki adede kadar tam şarja olanak tanıyor.

    Yeni powebank cihazı 7,5W manyetik kablosuz şarjın yanı sıra USB-C arayüzü ve yerleşik USB-C kablosunu da destekliyor. Her ikisi de 33W kablolu şarj desteğiyle karşımıza çıkıyor. Diğer cihazları hızlı bir şekilde şarj etmenin yanı sıra, ürün kendisi de 30 W’ta şarj edilebiliyor. Bu sayede kullanıcıların bekleme süresi kısaltılıyor ve tekrar kullanıma hazır hale geliyor.

    Xiaomi powerbank

    Xiaomi’nin yeni aksesuarı dört renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Bu seçenekler mavi, gri, beyaz ve pembe olarak listeleniyor. Cihazın kompakt tasarımı, yüksek kapasitesine rağmen taşınmasını ve saklanmasını kolaylaştırıyor. Daha fazla pratiklik sağlamak için cihazda kalan şarj miktarını gösteren dört gösterge ışığı da yer alıyor.

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    2 Ocak 2025’ten itibaren Çin pazarında satışa çıkacak olan 10.000 mAh pil kapasiteli Xiaomi powerbank modeli, 169 CNY (yaklaşık 800 TL) karşılığında satılıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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