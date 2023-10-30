Xiaomi dört model için resmi güncelleme desteğini kesiyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2020 yılında piyasaya çıkan bazı akıllı telefonları için yazılım güncelleme desteğini kesiyor. Şirketin yapmış olduğu resmi açıklamaya göre dört model için desteğin sonuna gelindi. Bu telefonlar POCO X3, POCO X3 NFC, Mi 10T ve Mi 10T Pro olarak açıklandı.

Bu akıllı telefonlar dünyanın farklı ülkelerinde piyasaya sürüldü. Bu yüzden cihazın güncelleme döngüleri, bölgesel olarak farklılık gösterebilir. Örneğin gelen ilk bilgilere göre POCO X3’ün Hindistan versiyonu ve POCO X3 NFC’nin Rusya sürümü için güncelleme desteği şimdiden sonlandırıldı. Öte yandan Mi 10T ve Mi 10T Pro’nun küresel, Hindistan ve Avrupa versiyonları da artık bu destekten yararlanamayacak.

POCO X3, POCO X3 NFC, Mi 10T ve Mi 10T Pro için yolun sonu

Xiaomi’nin bu akıllı telefonlar için desteğini sonlandırması, söz konusu modellerin artık büyük işletim sistemi ve güvenlik güncellemelerini alamayacağını, fakat yine de cihazlarını normal bir şekilde kullanmaya devam edebileceklerini gösteriyor. Ancak elbette ki cihazların bir süre sonra güvenlik güncellemesi almaması sebebiyle bazı kritik problemler doğurması mümkün. Öte yandan WhatsApp gibi birçok uygulama, belirli bir süre sonra artık güncelleme almayan telefonlar için desteğini kesiyor.

Fakat yine de şirket, gizlilik konusunda endişe eden kullanıcılar için ümit verici bir açıklamada bulunuyor. Güvenlik konusunda bu cihazların ciddi tehlikelerle karşılaşmayacağını, bu tip durumlarda gerekli düzeltmelerin getirileceği şu şekilde vurgulanıyor: “Eğer çok ciddi bir güvenlik açığı tespit edilirse, cihazınız desteklenmeyen ürünler listesinde olsa dahi sizin için gerekli güvenlik düzeltmelerini de sağlayabileceğiz.”

Bu karar, bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Eleştirilerin temelinde, Xiaomi’nin eski cihazları için güncelleme desteğini daha uzun süre sunması gerektiği görüşü yer alıyor. Bu görüşe göre, akıllı telefonların ortalama kullanım ömrü 3-4 yıl olduğu için, bu cihazların güncelleme desteğinin en az bu süre boyunca devam etmesi gerekiyor.

Eleştirilere karşı Xiaomi’nin, güncelleme desteğinin maliyetli olduğunu ve bu maliyeti karşılayabilmek için bazı cihazlar için desteğin sonlandırılmasının gerekli olduğu savunuluyor. Xiaomi’nin güncelleme politikasındaki değişikliğin, şirketin ürün yelpazesinin genişlemesi ile ilişkili olduğu düşünülüyor. Şirket, her yıl yeni modeller piyasaya sürerek pazar payını artırmaya çalışıyor. Bu nedenle mevcut cihazlar için güncelleme desteğini daha uzun süre sunmak, şirketin kaynaklarını zorlayabilir.