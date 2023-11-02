Xiaomi 14 dört saatte satış rekoru kırdı

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yüzü gülüyor. Şirket, kısa süre önce piyasaya duyurduğu yeni Xiaomi 14 serisi akıllı telefon ailesi ile henüz ilk saatlerde büyük bir satış rekoruna imza attı. Raflara geldiği ilk gün, yalnızca dört saat gibi kısa bir süre içinde şirket, bu etkileyici başarıya ulaştı. Weibo üzerinden hayranlarıyla bu heyecan verici haberi paylaşan marka dikkatleri üzerinde topladı.

Şirketin Weibo üzerinden yapmış olduğu açıklamada, ilk satış partisinin sadece 4 saatlik zaman diliminde tükendiğini belirtti. Aynı zamanda Çin’de, ülkenin popüler online alışveriş platformlarında satılan tüm akıllı telefonların bir günlük satış rekorunu kırdığı vurgulanıyor. Öte yandan lansmandan yalnızca beş dakika sonra Xiaomi 14 serisinin satış hacminin aynı dönemde Xiaomi 13 ailesinin satışlarından 6 kat daha fazla olduğu ifade edildi.

Snapdragon 8 Gen 3 çipiyle yüksek performans vaat ediyor

Xiaomi 14 serisi Qualcomm tarafından geliştirilen yeni Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alarak kullanıcılara yüksek bir performans vaat ediyor. Serinin standart modeli 1,5K çözünürlük, C8 LTPO OLED panel, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit parlaklığa sahip 6,36 inç ekranla geliyor. Pro modelinde ise 2K çözünürlük ve LTPO kavisli C8 OLED panel ile 6,73 inçlik bir ekran sunuluyor.

Xiaomi 14 modeli 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle birlikte 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı opsiyonları sağlıyor. Xiaomi 14 Pro ise bundan farklı olarak 8 GB RAM seçeneğine yer vermiyor. Xiaomi 14 serisi 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 3,2x yakınlaştırma destekli telefoto lens ile karşımıza çıkıyor. Cihazların ön kısmında ise 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC, USB 3.2, stereo ses ve IP68 destekleriyle gelen akıllı telefon serisinde, standart model 90 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.610 mAh pil kapasitesi bulunduruyor. Xiaomi 14 Pro’da ise 120 watt hızlı şarj destekli 4.880 mAh pile yer veriliyor. Her iki model de Android 14 işletim sistemi ve MIUI’nin yerini alan yeni HyperOS kullanıcı arayüzüyle hizmet sağlıyor.

Xiaomi 14 modeli 3 bin 999 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 15 bin 400 TL) fiyat etiketiyle başlarken, en pahalı seçenek ise 4 bin 999 Çin Yuanı (yaklaşık 9 bin 200 TL) karşılığında satılıyor. Xiaomi 14 Pro ise 4 bin 999 Çin Yuanı’ndan başlayan rakamlarla listeleniyor.