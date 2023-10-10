Xiaomi 13T, DxOMark kamera testine girdi

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Eylül ayının sonunda yeni akıllı telefonu ile karşımıza çıktı. Xiaomi 13T modeli 6,67 inç ekranı, 50 MP ana kamerası, 12 GB RAM miktarı ve MediaTek Dimensity 8200 Ultra çipiyle dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise cihaz, DxOMark tarafından gerçekleştirilen kamera testine girdi.

Xiaomi’nin yeni telefonu DxOMark’tan 123 puan alarak Xiaomi Mi 11 Pro ve Samsung Galaxy Fold 4’ün hemen arasına, iPhone 11 Pro Max ve Google Pixel 6a’nın ise hemen önüne geçerek 60. sırada yer aldı. Listenin ilk üç basamağında ise 156 puanla Huawei P60, 154 puanla iPhone 15 Pro Max ve 153 puanla OPPO Find X6 Pro karşımıza çıkıyor.

Xiaomi 13T kamerası: Eksileri ve artıları

Yeni Xiaomi modeli kamera yetenekleri ile de adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. Çinli şirketin cihazı, genel anlamda beklentileri karşılamış gibi görünüyor. Eylül ayı sonunda resmi olarak duyurulan telefonun aldığı puanlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Xiaomi 13T, fotoğraf ve videoların genel kalitesinin iyi olmasına rağmen, test sırasında akılları karıştıran birkaç husus ortaya çıktı. En yaygın şekilde meydana gelen problemler, renklerin ve ten tonlarının oluşturulması, arkadan aydınlatılan sahnelerdeki kontrast ve sık görülen kenar ayrıntısı kaybı durumlarıyla alakalı oldu.

Stabilizasyon yetenekleri konusunda etkileyici bir performans sergileyen cihaz, HDR modunda kayıt sırasında görüntülerde iyi bir dinamik aralık yakalıyor. Bununla birlikte ayrıntılar açısından zengin bir performans ortaya koyuyor. Farklı ışık koşullarında pozlamadaki değişiklikler, özellikle de düşük ışıkta yüksek gürültü ve otomatik odaklamanın dengesizliği ise eleştiri konusu oluyor.

Xiaomi 13T özellikleri

Boyutlar: 162,2 x 75,7 x 8,49 mm

162,2 x 75,7 x 8,49 mm Ağırlık: 193 gram

193 gram Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED CrystalRes ekran, 144 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED CrystalRes ekran, 144 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 8200 Ultra

MediaTek Dimensity 8200 Ultra GPU: Mali-G610 MC6 GPU

Mali-G610 MC6 GPU RAM kapasitesi: 8 GB veya 12 GB LPDDR5 RAM

8 GB veya 12 GB LPDDR5 RAM Dahili depolama alanı: 256 GB UFS 3.1 dahili depolama

256 GB UFS 3.1 dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 50 MP sensörlü telefoto lens ve 12 MP sensörlü ultra geniş lens

50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 50 MP sensörlü telefoto lens ve 12 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 6, USB-C bağlantı noktası, ekran altı parmak izi okuyucu ve IP68 sertifikası

5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 6, USB-C bağlantı noktası, ekran altı parmak izi okuyucu ve IP68 sertifikası Pil kapasitesi: 67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya

67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcı arayüzü

Xiaomi telefonu 1,5K çözünürlüğe sahip 6,67 inç AMOLED CrystalRes ekranla geliyor. 144 Hz yenileme hızına sahip akıcı ekranın yanı sıra ön kısımda 20 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Arka kısımda ise 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı sensöre ev sahipliği yapıyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8200 Ultra çipinden güç alan telefonda 8 GB – 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 dahili depolama alanı yer alıyor. 67 watt hızlı şarj desteğine sahip telefonda 5.000 mAh geniş pil kapasitesi bulunuyor. Öte yandan telefon, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcı arayüzüyle çalışıyor.