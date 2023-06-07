Xiaomi 13 Ultra’nın global çıkış tarihi belli oldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Nisan ayında yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Xiaomi 13 Ultra ile hayranlarının karşısına çıktı. Çin’de kısa bir süre içinde büyük satış rakamlarına ulaşmayı başaran cihazın küresel pazara gelişi heyecanla bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde cihazın küresel sürümünün bu ayın sonlarında piyasaya sürüleceği öne sürülüyordu. Son olarak ise şirket, Xiaomi 13 Ultra için global çıkış tarihi duyurusunda bulundu. Xiaomi 13 Ultra’nın küresel versiyonu için artık geri sayım başlamış durumda.

Xiaomi 13 Ultra çıkış tarihi

Şirket, İtalya’daki resmi internet sitesinde, 8 Haziran’da sona erecek olan bir zamanlayıcı ile karşımıza çıktı. İtalya’daki satışların 12 Haziran’da başlayacağı ve kullanıcıların 9 Haziran’dan itibaren markanın ülkedeki mağazalarında sergilenmeye başlanıp test edilebileceklerini bildirdi. Dolayısıyla 8-12 Haziran tarihleri arasında bir ön satış dönemi gerçekleşecek gibi görünüyor.

Daha önce gündeme gelen sızıntılarda, Xiaomi 13 Ultra’nın Avrupa pazarında 1.499 Euro karşılığında satışa sunulacağını öne sürmüştü. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 37 bin TL’ye tekabül ediyor. Elbette ki bu rakamlar cihazın başlangıç fiyatı değil, 12 GB RAM kapasitesi ve 512 GB dahili depolama alanına sahip olan sürüm olarak belirtiliyor. Geçmiş yıllarda daha çok uygun fiyatlı telefon seçenekleri ile pazarda boy gösteren şirket, artık gözünü iyice premium telefon pazarına çevirmiş durumda.

Xiaomi 13 Ultra teknik özellikleri

6,73 inç LTPO AMOLED panele sahip olan Xiaomi 13 Ultra; 120 Hz yenileme hızı, Dolby Vision, HDR10+ desteği, 2.600 nit maksimum parlaklık, 1440 x 3200 piksel çözünürlük kalitesi ve Corning Gorilla Glass Victus cam koruma teknolojisi sunuyor. IP68 sertifikasına sahip model, 30 dakika boyunca 1,5 metreye kadar suya direnç gösteriyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) yonga setinden güç alan üst düzey Xiaomi telefonu, sekiz çekirdekli (1×3,2 GHz Cortex-X3 ve 2×2,8 GHz Cortex-A715 ve 2×2,8 GHz Cortex-A710 ve 3×2,0 GHz Cortex-A510) işlemciyle çalışıyor. 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı ile 12 GB ve 16 GB RAM kapasitesi opsiyonları bulunuyor. Cihaz kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcı arayüzüyle çıkıyor.

Arka tarafta dörtlü kamera setine izin veren Xiaomi 13 Ultra, 50 MP ana kamera, 50 MP periskop lens, 50 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı lens taşıyor. Ön kısımda ise cihaz, 32 MP’lik bir selfie kamerası sunuyor. 90 watt hızlı şarj gücüyle yalnızca 35 dakikada yüzde 100 dolum vaat eden cihaz, 5.000 mAh pil kapasitesi getiriyor.