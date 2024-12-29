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    WhatsApp yılbaşına özel yeni çıkartma ve efektler getirdi

    Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yılbaşına özel bazı yenilikler getirdi. Platforma yeni yıl temalı efektler ve çıkartma paketi eklendi.
    WhatsApp yılbaşına özel yenilikler
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    • WhatsApp yılbaşı temalı özel çıkartmalar ve efektler ile karşımıza çıktı.
    • Popüler mesajlaşma uygulaması, bu yenilikler ile birlikte yeni yıl sohbetlerinizi daha eğlenceli bir hale getirmeye odaklanıyor.

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yılbaşına özel bazı sürprizlerle karşımıza çıktı. Platform yıl sonu sohbetlerinizi daha eğlenceli bir hale getirmek için bazı interaktif yenilikler sundu.

    Geçici olarak platforma bazı küçük dokunuşlarda bulunan WhatsApp, yeni yıl temalı özel efektler ve çıkartmalar yayınladı. Açıklanan detaylara göre WhatsApp’a gelen bu yenilikler 3 Ocak 2025 tarihine kadar uygulamada mevcut olacak. Bu küçük yeniliklerle birlikte sohbetlerinize eğlenceli bir hava katmanız mümkün hale gelecek. İşte Whatsapp platformunun yılbaşına özel sunduğu tüm özellikler…

    Görüntülü sohbetler için eğlenceli efektler yayınlandı

    WhatsApp’taki görüntülü sohbetleriniz artık yılbaşına özel eklenen yeni efektler sayesinde daha keyifli bir hale gelecek. Kullanıcılar parti atmosferini içeren tematik arka plan, yaratıcı filtre ve diğer görsel efektlerden faydalanabilecek.

    Bununla birlikte WhatsApp’ın geçtiğimiz haftalarda yeni yıl öncesi insanların aileleri ve sevdikleriyle iletişimini daha iyi bir hale getirmek için bazı iyileştirmelerde bulunduğunu da hatırlatmakta fayda var. Platform sesli ve görüntülü aramalarda ses kalitesini iyileştirdi. Aynı zamanda köpek kulakları, su altı sahnesi ve karaoke için sanal mikrofon gibi etkileşimli bazı efektler de kullanıma sundu.

    Emoji tepkilerine yılbaşı dokunuşu

    WhatsApp yılbaşına özel olarak konfetili animasyon reaksiyonları ile karşımıza çıktı. Platformda yer alan emoji tepkileri özelliği, artık bir kullanıcı mesaja emojiyle tepki verdiği zaman, ekranda konfeti beliren görsel bir efekt yaratacak. Hem gönderici hem de alıcı bu eğlenceli animasyonu görebilecek.

    WhatsApp konfeti özelliği

    WhatsApp sohbetlerine gelen konfeti animasyonu, arkadaşlarınızla olan konuşmalarınızı daha eğlenceli bir noktaya taşıyacak. Özellikle de yılın bu zamanlarında, insanlar yeni yıl kutlaması yaparken bu animasyonla sık sık karşılaşacak.

    Yeni yıla özel çıkartma paketleri sunuldu

    WhatsApp platformunun yılbaşına özel getirdiği son yenilik ise yeni yıl temalı çıkartma paketi oldu. Tatil dileklerini yaratıcı bir şekilde ifade etmek isteyen kullanıcılara hitap eden bu özellik, kişiselleştirilmiş seçenekler ile birlikte karşımıza çıkıyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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