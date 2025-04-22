Vivo X200s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo X200s etkileyici özellikleriyle piyasaya çıktı.

Dimensity 9400 Plus yonga setinden güç alan telefon, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama sunuyor.

Üçlü kamera setiyle donatılan cihaz, üst düzey bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sağlıyor.

Vivo’nun yeni üst düzey akıllı telefonları piyasaya çıktı. Amiral gemisi Vivo X200 Ultra ile dikkatleri üzerine çeken şirket, aynı zamanda serinin başka bir modeli olan Vivo X200s cihazını da duyurdu.

Vivo’nun yeni telefonu gelişmiş özelliklere ev sahipliği yapıyor. Şık bir tasarımla gelen Vivo X200s’in öne çıkan özellikleri arasında Dimensity 9400 Plus yonga seti, 16 GB’a kadar RAM, 1 TB’a kadar depolama alanı, üçlü kamera seti ve 6.200 mAh pil kapasitesi dikkat çekiyor.

Vivo X200s özellikleri

Boyutlar: 160,01 x 74,29 x 7,99 mm

160,01 x 74,29 x 7,99 mm Ağırlık: 205 gram

205 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç LTPS AMOLED ekran, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç LTPS AMOLED ekran, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 9400 Plus

MediaTek Dimensity 9400 Plus RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 50 MP sensörlü telefoto lens

50 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 50 MP sensörlü telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, GPS ve USB-C portu

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, GPS ve USB-C portu Batarya kapasitesi: 90W hızlı şarjlı 6.200 mAh pil

90W hızlı şarjlı 6.200 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS kullanıcı arayüzü

Vivo X100s‘in doğrudan halefi olan bu cihaz 1,5K çözünürlük (2.800 × 1.260 piksel), 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı ve 5.000 nit tepe parlaklığına sahip 6,67 inç BOE LTPS AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor.

MediaTek’in geliştirdiği Dimensity 9400 Plus yonga setiyle donatılan Vivo X200s modeli Immortalis-G925 GPU sunuyor. Telefonda 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.1 dahili depolama alanı bulunuyor. 6.200 mAh’lik pil kapasitesine sahip cihazda 90W hızlı şarj ve 40W kablosuz şarj mevcut.

GSMArena’ya göre cihazın kamera setinde f/1.6 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana sensör, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ultra geniş açılı sensör ve f/2.6 ve 3x optik zoom özelliğine sahip 50 megapiksel telefoto sensör yer alıyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için cihazda 32 megapiksellik ön kamera bulunuyor.

Android 15 tabanlı OriginOS arayüzüyle çalışan Vivo X200s modelinde 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C portu, kızılötesi, ultrasonik parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler ve su/toza dayanıklılık için IP68 / IP69 sertifikaları yer alıyor.

Vivo X200s fiyatı

Siyah, beyaz, lavanta ve yeşil renk seçenekleriyle karşımıza çıkan Vivo X200s’in fiyatı belli oldu. Cihaz şu anda Çin pazarında 4.199 CNY (yaklaşık 22 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.