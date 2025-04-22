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    Vivo X200s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Üst düzey bir performans vaat eden Vivo X200s resmen tanıtıldı. Cihazın gelişmiş teknik özellikleri ve satış fiyatı duyuruldu.
    Vivo X200s
    Görsel: Vivo
    • Vivo X200s etkileyici özellikleriyle piyasaya çıktı.
    • Dimensity 9400 Plus yonga setinden güç alan telefon, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama sunuyor.
    • Üçlü kamera setiyle donatılan cihaz, üst düzey bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sağlıyor.

    Vivo’nun yeni üst düzey akıllı telefonları piyasaya çıktı. Amiral gemisi Vivo X200 Ultra ile dikkatleri üzerine çeken şirket, aynı zamanda serinin başka bir modeli olan Vivo X200s cihazını da duyurdu.

    Vivo’nun yeni telefonu gelişmiş özelliklere ev sahipliği yapıyor. Şık bir tasarımla gelen Vivo X200s’in öne çıkan özellikleri arasında Dimensity 9400 Plus yonga seti, 16 GB’a kadar RAM, 1 TB’a kadar depolama alanı, üçlü kamera seti ve 6.200 mAh pil kapasitesi dikkat çekiyor.

    Vivo X200s özellikleri

    • Boyutlar: 160,01 x 74,29 x 7,99 mm
    • Ağırlık: 205 gram
    • Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç LTPS AMOLED ekran, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9400 Plus
    • RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 32 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 50 MP sensörlü telefoto lens
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, GPS ve USB-C portu
    • Batarya kapasitesi: 90W hızlı şarjlı 6.200 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS kullanıcı arayüzü

    Vivo X100s‘in doğrudan halefi olan bu cihaz 1,5K çözünürlük (2.800 × 1.260 piksel), 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı ve 5.000 nit tepe parlaklığına sahip 6,67 inç BOE LTPS AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor.

    Vivo X200s
    Görsel: Vivo

    MediaTek’in geliştirdiği Dimensity 9400 Plus yonga setiyle donatılan Vivo X200s modeli Immortalis-G925 GPU sunuyor. Telefonda 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.1 dahili depolama alanı bulunuyor. 6.200 mAh’lik pil kapasitesine sahip cihazda 90W hızlı şarj ve 40W kablosuz şarj mevcut.

    GSMArena’ya göre cihazın kamera setinde f/1.6 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana sensör, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ultra geniş açılı sensör ve f/2.6 ve 3x optik zoom özelliğine sahip 50 megapiksel telefoto sensör yer alıyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için cihazda 32 megapiksellik ön kamera bulunuyor.

    Vivo X200s
    Görsel: Vivo

    Android 15 tabanlı OriginOS arayüzüyle çalışan Vivo X200s modelinde 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C portu, kızılötesi, ultrasonik parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler ve su/toza dayanıklılık için IP68 / IP69 sertifikaları yer alıyor.

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    Vivo X200s fiyatı

    Siyah, beyaz, lavanta ve yeşil renk seçenekleriyle karşımıza çıkan Vivo X200s’in fiyatı belli oldu. Cihaz şu anda Çin pazarında 4.199 CNY (yaklaşık 22 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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