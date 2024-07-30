Performans canavarı Vivo X200 Pro kamera yetenekleriyle öne çıkacak

Vivo şirketi çok yakında yeni performans canavarı akıllı telefon modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket bu yılın Ekim ayında kamera yetenekleri ile öne çıkacak Vivo X200 ve X200 Pro modellerini kullanıcılara duyurmayı planlıyor. Serinin önceki modellerine göre çok daha gelişmiş bir donanım ve çeşitli iyileştirmeler alarak güçlendirilecek telefon ailesi şimdiden büyük bir heyecan yaratmayı başardı.

Her geçen gün yeni iddialarla karşımıza çıkmaya devam eden ve şimdiden adından sıkça söz ettiren Vivo X200 Pro serinin en gelişmiş seçeneği olarak raflarda boy gösterecek. Ortaya çıkan son detaylar, merakla beklenen amiral gemisi telefonun gelişmiş kamera özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplayacağına işaret ediyor. İşte ayrıntılar…

Vivo X200 Pro kamera özellikleri belli oldu

Gizmochina’ya göre Digital Chat Station’ın Weibo’da yaptığı paylaşımda Vivo X200 Pro’nun ismi net bir şekilde geçmese de paylaşılan bilgilerin bu cihazla örtüştüğü öne sürülüyor. Gelen bilgiler doğrultusunda cihaz f/1,57 diyafram açıklığına sahip 1/1,28 boyutunda özel 50 megapiksel Sony sensörle gelecek. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse geçen yılın Ekim ayında duyurulan Vivo X100 Pro’da bir inçlik 50 megapiksel Sony IMX989 sensörünün yer aldığını belirtelim.

Dikkat çeken bu iddia, merakla beklenen Vivo X200 Pro modelinin kamera sensörünün serinin bir önceki modeline göre daha küçük olacağını öne sürüyor. Fakat kamera sensörünün yüksek kalitesi ve daha geniş diyafram açıklığı sayesinde düşük ışık koşullarındaki ortamlarda dahi son derece başarılı bir fotoğrafçılık performansı sunulacağı aktarılıyor.

Vivo X200 Pro kamera özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayacak olsa da cihazın diğer donanım detayları da beklentileri fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor. Daha önce ortaya çıkan bazı sızıntı iddiaları, merakla beklenen akıllı telefon modelinin 200 MP periskop lens ile geleceğini öne sürüyordu. Bununla birlikte Vivo’nun kamera performansını daha da üst seviyeye çıkarmak adına VCS 3.0 çipini kullanacağı da belirtiliyordu. Tüm bu gelişmeler, performans canavarı telefonun gece modunda olağanüstü bir deneyim sağlamayacağı ve zoom yetenekleriyle de farkını ortaya koyacağını gözler önüne seriyor.

Heyecanla beklenen Vivo X200 Pro’nun 1,5K çözünürlük kalitesine ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç kavisli OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Bununla birlikte cihazın MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9400 yonga setinden güç alacağı ifade ediliyor.

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