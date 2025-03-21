90W hızlı şarjlı Vivo V50 Lite 5G resmen tanıtıldı

Vivo V50 Lite 5G resmen duyuruldu.

90W hızlı şarj gücüyle öne çıkan telefonda 6.500 mAh'lik geniş pil kapasitesi bulunuyor.

Orta seviye telefon modeli, günlük kullanım için son derece ideal bir performans v

Vivo V50 Lite 5G bugün resmen piyasaya sunuldu. Şirketin yeni orta sınıf akıllı telefon modeli hakkında tüm merak edilen detaylar açıklandı. Bu hafta duyurulan cihazın beşinci nesil mobil ağ uyumlu versiyonu olan model, günlük işlerin çoğunu rahatlıkla yerine getirebilecek kadar güçlü özellikler taşıyor.

Vivo V50 serisi akıllı telefon ailesinin bütçe dostu üyesi olarak raflarda boy göstermeye başlayan cihaz, kullanıcı dostu batarya performansıyla bir adım öne çıkıyor. 90W hızlı şarj desteğine sahip olan telefonda 6.500 mAh pil kapasitesi bulunuyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Vivo V50 Lite 5G özellikleri

Boyutlar: 163,77 x 76,28 x 7,79 mm

163,77 x 76,28 x 7,79 mm Ekran: 2.392 x 1.080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık sunan 6,77 inç AMOLED ekran

2.392 x 1.080 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık sunan 6,77 inç AMOLED ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM kapasitesi: 8 GB LPDDR4X RAM

8 GB LPDDR4X RAM Dahili depolama alanı: 256 ve 512 GB dahili depolama UFC 2.2

256 ve 512 GB dahili depolama UFC 2.2 Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 8 MP yardımcı lens

50 MP sensörlü ana lens ve 8 MP yardımcı lens Batarya kapasitesi: 90W şarjlı 6.500 mAh pil

90W şarjlı 6.500 mAh pil Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS ve USB-C portu

5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS ve USB-C portu İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 kullanıcı arayüzü

Vivo’nun yeni telefonu 2.392 x 1.080 piksel çözünürlüğe, 1.800 nit parlaklığa ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 6,77 inçlik bir AMOLED ekrana sahip. V50 Lite 5G modeli MediaTek’in geliştirdiği Dimensity 6300 yonga setinden güç alıyor.

Cihaz 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 ve 512 GB dahili depolama seçenekleriyle geliyor. Vivo V50 Lite 5G modelinin batarya kapasitesi 6.500 mAh olarak açıklanırken, hızlı şarj desteği ise 90W oluyor.

Vivo V50 Lite 5G’nin iki adet arka sensörü bulunuyor. Ana sensör 50 MP Sony IMX882 ve yardımcı sensör ise 8 MP olarak karşımıza çıkıyor.

Ön kamera ise 32 MP çözünürlüğe sahip. Ayrıca telefonda Bluetooth 5.4 desteği ve IP65 sertifikasının da bulunduğunu belirtmekte fayda var. Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkan telefonda Funtouch OS 15 arayüzü mevcut.

Vivo V50 Lite 5G fiyatı

Yeni Vivo V50 Lite 5G modeli 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonuyla şu anda 399 Euro fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Bu hafta Vivo, V50 Lite modelinin 4G sürümünü Türkiye’de satışa çıkarmıştı. Cihaz 19 bin TL fiyat etiketiyle ülkemize giriş yaptı. Fakat 5G modelinin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.