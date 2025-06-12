Vivo T4 Ultra resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo, T4 serisi akıllı telefon ailesine "Ultra" seçeneğini ekledi.

Markanın yeni performans canavarı telefonu, üst düzey işlemcisi ve gelişmiş kamera setiyle öne çıkıyor.

İlk olarak Hindistan'da satışa çıkan telefonun yakında Türkiye'de de tüketicilere sunulması bekleniyor.

Vivo’nun yeni performans canavarı telefonu resmen tanıtıldı. İlk olarak Hindistan pazarında raflarda boy göstermeye başlayan Vivo T4 Ultra, şık tasarımı ve güçlü teknik özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Geçen yıl piyasaya çıkan Vivo T3 Ultra’nın doğrudan halefi olarak karşımıza çıkan T4 Ultra’da kavisli bir AMOLED ekran, MediaTek’in güçlü Dimensity 9300 Plus yonga seti, IP64 koruma sertifikası ve periskop sensörlü üçlü kamera modülü yer alıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Vivo T4 Ultra özellikleri

Boyutlar: 160,5 x 75,02 x 7,43 mm

160,5 x 75,02 x 7,43 mm Ağırlık: 192 gram

192 gram Ekran: 1,5K çözünürlüklü (2.800 x 1.260 piksel) 6,78 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüklü (2.800 x 1.260 piksel) 6,78 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 9300 Plus

MediaTek Dimensity 9300 Plus RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB dahili depolama

256 GB veya 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 50 MP sensörlü periskop lens

50 MP sensörlü ana lens, 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 50 MP sensörlü periskop lens Batarya kapasitesi: 90W hızlı şarjlı 5.500 mAh pil

90W hızlı şarjlı 5.500 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS ve USB-C portu

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS ve USB-C portu İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 kullanıcı arayüzü

GSMArena’ya göre Vivo’nun yeni telefonu 1,5K çözünürlük (2.800 x 1.260 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 5.000 nit maksimum parlaklık, 2.160 Hz PWM, ekran altı parmak izi okuyucusu ve Schott Xensation α korumasına sahip 6,78 inç kavisli AMOLED ekrana sahip.

8 GB veya 12 GB LPDDR5 RAM kapasitesine sahip olan telefonda 12 GB sanal RAM desteği yer alıyor. 256 GB veya 512 GB UFS 3.1 dahili depolama alanı sunan cihaz, MediaTek’in Dimensity 9300 Plus yonga setiyle donatılıyor. Telefonun 90W hızlı şarj ve 5.500 mAh pil kapasitesi taşıdığı vurgulanıyor.

Mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle de dikkat çeken cihazda optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 megapiksel Sony IMX921 ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş sensör ve 3x optik yakınlaştırma ve 100x dijital yakınlaştırma özelliğine sahip 50 megapiksel IMX882 periskop sensöre sahip. Ön tarafta ise 4K video kaydı yapan 32 megapiksel ön kamera mevcut.

Vivo T4 Ultra modeli Circle to Search ve çağrı transkripsiyonu gibi çeşitli yapay zeka özelliklerini beraberinde getiren Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 arayüzü ile geliyor. Cihaz üç büyük Android güncellemesi ve dört yıllık güvenlik yamaları vaat ediyor.

Cihazın diğer özellikler arasında çift stereo hoparlör, 4.362 mm² buhar odası, su ve toza dayanıklılık için IP64 sertifikası, 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve bir USB-C portu yer alıyor. Boyutlar açısından ise telefon 160,5 x 75,02 x 7,43 milimetre ölçülerinde ve 192 gram ağırlığında.

Vivo T4 Ultra fiyatı

Hindistan pazarında Phoenix Gold ve Meteor Grey renkleriyle satışa çıkan Vivo T4 Ultra’nın fiyat etiketi belli oldu. Cihaz şu anda 39.999 rupi (yaklaşık 18 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.