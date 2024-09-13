12 GB RAM’li Vivo T3 Ultra bütçe dostu fiyatı ile duyuruldu

Vivo, T serisi akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay Vivo T3 Pro modelini piyasaya duyuran şirket, şimdi ise Vivo T3 Ultra modeli ile karşımıza çıktı. Güçlü özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran model Hindistan pazarında raflarda boy göstermeye başladı.

Vivo’nun yeni telefonu T serisinin en gelişmiş modeli olarak geliyor. Yüksek performanslı ile öne çıkan telefon 12 GB RAM kapasitesi, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9200 Plus yonga seti, 5.500 mAh pil kapasitesi ve iddialı yapay zeka (AI) özellikleriyle artı puan topluyor. İşte Vivo T3 Ultra’nın merak edilen tüm ayrıntıları…

Vivo T3 Ultra özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüğe sahip 6,78 inç kavisli AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 4.500 nit tepe parlaklık

1,5K çözünürlüğe sahip 6,78 inç kavisli AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 4.500 nit tepe parlaklık RAM kapasitesi: MediaTek Dimensity 9200 Plus

MediaTek Dimensity 9200 Plus RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: Çift SIM bağlantısı, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB-C 2.0 bağlantı noktası ve stereo hoparlörler

Çift SIM bağlantısı, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB-C 2.0 bağlantı noktası ve stereo hoparlörler Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil

80 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 kullanıcı arayüzü

Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 kullanıcı arayüzü Boyutlar: 164,1 × 74,93 × 7,58 mm

164,1 × 74,93 × 7,58 mm Ağırlık: 192 gram

Vivo’nun yeni telefonu 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç kavisli AMOLED ekranla geliyor. Şirketin açıkladığı detaylara göre fiyat-performans odaklı yeni telefon 4.500 nit tepe parlaklığa ve HDR10+ desteğine sahip.

Vivo V40 Pro’da da karşımıza çıkan MediaTek Dimensity 9200 Plus çipinden güç alan Vivo T3 Ultra modeli 12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanıyla geliyor. Telefonun en dikkat çekici noktalarından biri ise iddialı yapay zeka özellikleri oluyor.

AI Photo Enhance ile fotoğrafların kalitesini artıran ve AI Erase işleviyle fotoğraflardaki istenmeyen nesneleri kaldırmanıza yardımcı olan model kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 arayüzüyle çalışıyor. En az iki büyük Android güncellemesi alacak cihaz ayrıca üç yıllık güvenlik güncellemelerinden de yararlanacak.

Vivo T3 Ultra kamera özellikleri ile de dikkat çekiyor. Optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 MP Sony IMX921 ana kamerayla gelen model, çift kamera setinde ayrıca 8 MP’lik ultra geniş açılı lens taşıyor. Cihazın ön kısmında ise 50 MP ana kamera bulunuyor.

5.500 mAh pil kapasitesiyle karşımıza çıkan Vivo telefonu 80 watt hızlı şarj desteğiyle sunuluyor. Çift SIM, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB-C 2.0 bağlantı noktası ve stereo hoparlörler ile gelen telefon suya ve toza karşı dayanıklılık için IP68 sertifikasıyla sunuluyor.

Vivo T3 Ultra fiyatı

Hindistan pazarında satışa çıkan yeni Vivo telefonu gri ve yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle raflarda boy gösteriyor. Cihaz 31.999 Hindistan Rupisi fiyat etiketiyle listeleniyor. Bu rakamların güncel kura göre yaklaşık 13 bin TL’ye tekabül ettiğini de belirtmekte yarar var.

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