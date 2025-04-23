Vivo T4 5G etkileyici pil ömrüyle tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı

Vivo yeni fiyat-performans telefonunu piyasaya sundu.

Şirketin yeni Vivo T4 5G modeli 7.300 mAh'lik devasa bir pil kapasitesine ev sahipliği yapıyor.

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemcili akıllı telefon, 12 GB'a kadar RAM sunuyor.

Vivo’nun yeni orta-üst sınıf akıllı telefon modeli resmen tanıtıldı. Vivo T4 5G modeli kavisli tasarımı ve yüksek dirençli yapısıyla dikkatleri üzerine çekti. Mat yüzeyli bir tasarım sunan model, gri ve turkuaz renk seçeneğiyle karşımıza çıktı.

Yakın zaman önce amiral gemisi Vivo X200 Ultra ve Vivo X200s modellerini tanıtan şirket, T4 5G cihazıyla daha bütçe dostu bir seçenek arayan tüketicilere hitap ediyor. Fiyat-performans deneyimini ön planda tutan model, olağanüstü pil ömrüyle adından söz ettirmeye aday görünüyor. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Vivo T4 5G özellikleri

Boyutlar: 163,4×76,4×7,93 mm

163,4×76,4×7,93 mm Ağırlık: 199 gram

199 gram Ekran: 2392 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,77 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 5.000 nite kadar parlaklık

2392 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,77 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 5.000 nite kadar parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB LPDDR4X RAM

8 GB ve 12 GB LPDDR4X RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama UFS 2.2

128 GB ve 256 GB dahili depolama UFS 2.2 Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP Sony IMX882 sensörlü ana lens ve 2 MP sensörlü derinlik lensi

50 MP Sony IMX882 sensörlü ana lens ve 2 MP sensörlü derinlik lensi Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS ve USB-C portu

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS ve USB-C portu Batarya kapasitesi: 90W hızlı şarjlı 7.300 mAh pil

90W hızlı şarjlı 7.300 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 kullanıcı arayüzü

Vivo’nun yeni telefonu kavisli ön ve arka panel tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Cihaz, plastik malzemeden üretilmiş olmasına rağmen toza, su sıçramalarına ve darbelere karşı dayanıklılığını belgeleyen IP65 ve MIL-STD-810H sertifikaları sayesinde yüksek dayanıklılık vadediyor.

Vivo T4 5G modeli 2392 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,77 inçlik AMOLED panelle geliyor. HDR kullanıldığında belirli koşullarda 5.000 nite ulaşan zirve parlaklık, ekrana eşlik eden basit bir mono ses sistemiyle sağlanıyor.

Modelin Snapdragon 7s Gen 3 çipinden güç aldığı belirtiliyor. Bu işlemci günlük kullanım ve bazı zorlu oyunlar için iyi performans sunuyor. 8 GB/12 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB/256 GB UFS 2.2 depolama alanı seçenekleriyer alıyor.

Ekranın ortasındaki delikte 32 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Arka tarafta ise 50 MP’lik Sony IMX882 ana sensör ve 2 MP’lik derinlik sensörü bulunuyor. Şirket düşük ışıkta bile iyi görüntü kalitesi vadediyor. Aynı zamanda 30 FPS’de 4K kayıt desteği vurgulanıyor.

Vivo T4 5G cihazı 8 mm’den daha ince gövdesine rağmen silikon-karbon kullanımı sayesinde 7.300 mAh’lik büyük bir pil kapasitesi sunuyor. 35 saate kadar video oynatma garantisi veren batarya, yaklaşık 33 dakikada şarjın yüzde 50’sini geri kazandıran 90W hızlı şarj özelliğine sahip.

Ayrıca yeni cep telefonunda 5G bağlantı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, diğer cihazları kontrol etmeyi sağlayan kızılötesi verici ve ekranın altında optik parmak izi okuyucu yer alıyor. Cihaz Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 arayüzüyle çalışıyor.

Vivo T4 5G fiyatı

Vivo’nun yeni telefonu ilk olarak Hindistan pazarında satışa çıkacak. Cihazın başlangıç fiyatı 25.999 rupi (yaklaşık 11 bin TL) olarak duyuruldu.