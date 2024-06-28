Uygun fiyatlı telefon Realme C61 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Uygun fiyatlı telefon modeli Realme C61 resmen tanıtıldı. Hindistan’da gerçekleştirilen bir lansman etkinliği ile birlikte duyurulan cihaz, tüketiciler için düşük fiyatlara ideal performansa sahip bir mobil deneyim imkanı yaratıyor.

Realme’nin yeni telefonu uygun fiyata maksimum performansa odaklanıyor. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında kullanıcı dostu batarya kapasitesi, 90 Hz’lik ideal ekran deneyimi, kullanıcı dostu pil ömrü ve 32 MP ana kamerası karşımıza çıkıyor. İşte Realme C61’in merak edilen tüm ayrıntıları…

Realme C61 özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,78 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüklü 6,78 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: Unisoc T612

Unisoc T612 RAM kapasitesi: 4 GB ve 6 GB RAM

4 GB ve 6 GB RAM Dahili depolama alanı: 64 GB ve 128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

64 GB ve 128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Arka kamera: 32 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

32 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 4G bağlantısı, Bluetooth 5.0, çift bantlı Wi-Fi, kablolu kulaklıklar için P2 bağlantı noktası

4G bağlantısı, Bluetooth 5.0, çift bantlı Wi-Fi, kablolu kulaklıklar için P2 bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 10 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

10 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI kullanıcı arayüzü

Realme’nin yeni telefonu HD+ çözünürlük kalitesine sahip olan 6,78 inç IPS LCD ekranla geliyor. 90 Hz yenileme hızına ev sahipliği yapan cihaz bu sayede ideal akıcılıkta bir görüntüleme deneyimi sağlıyor. Alüminyum malzemeyle tasarlanan telefon IP54 sertifikasıyla toza ve suya karşı dayanıklılık gösteriyor.

Uygun fiyatlı Realme C61 modeli 6 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 128 GB’a kadar dahili depolama alanı ile kullanıcılara ulaşıyor. Bununla birlikte daha gelişmiş bir mobil deneyim için 4 GB sanal RAM desteği ve daha geniş depolama alanına sahip olmak isteyenlere microSD ile genişletilebilir hafıza desteği sunuluyor.

Cihazın kalbinde ise Unisoc T612 yonga seti bulunuyor. Performans kıyaslaması yapmak isteyenler için daha önce bu işlemciyi Realme C53, Realme Note 50, Realme C63 ve Realme C51 gibi markanın diğer modellerinde de gördüğümüzü belirtmekte yarar var.

Ön tarafta 5 MP’lik bir selfie kamerası taşıyan Realme C61’in arka kısmında ise 32 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Kullanıcı dostu 5.000 mAh pil kapasitesiyle gelen ürün, 10 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Son olarak cihazın kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan Realme UI arayüzüyle çalıştığını ekleyelim.

Realme C61 fiyatı

Realme’nin yeni telefonu şu anda Hindistan’da satışa çıktı. Yeşil ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle duyurulan bütçe dostu telefon 7.699 Hindistan Rupisi (yaklaşık 3 bin TL) karşılığında tüketicilerle buluşuyor.

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