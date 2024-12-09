Uygun fiyatlı Realme Note 60x duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Uygun fiyatlı Realme Note 60x piyasaya çıktı.

Giriş seviyesi bir donanıma ev sahipliği yapan model, şık tasarımıyla da dikkat topluyor.

Realme Note 60x fiyatına göre iddialı özellikleriyle öne çıkıyor.

Realme bugün yeni uygun fiyatlı akıllı telefon modeli ile karşımıza çıktı. Realme Note 60x global olarak resmen duyuruldu. Bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olan cihaz, şık tasarımı ve fiyatına kıyasla iddialı özellikleriyle dikkat çekti.

Realme’nin piyasaya sunduğu yeni model, serinin en eski modeli olan Note 60 ile neredeyse aynı tasarımla geliyor. Arka tarafında kameraları barındıracak görsel efektlere sahip kare bir alan bulunurken, ön tarafında ise gözyaşı damlası şeklinde bir çentik yer alıyor. IP54 sertifikasına sahip cihazda suya ve toza karşı dayanıklılık sağlanıyor.

Realme Note 60x özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlük ve 90 Hz hıza sahip 6,74 inç IPS LCD ekran

HD+ çözünürlük ve 90 Hz hıza sahip 6,74 inç IPS LCD ekran İşlemci: Unisoc T612

Unisoc T612 RAM kapasitesi: 4 GB RAM

4 GB RAM Dahili depolama alanı: 64 GB dahili depolama

64 GB dahili depolama Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Arka kamera: 8 MP ana sensör ve yardımcı ikincil sensör

8 MP ana sensör ve yardımcı ikincil sensör Bağlantı: Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 desteği

Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 desteği Batarya kapasitesi: 10W şarjlı 5.000 mAh pil

10W şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI kullanıcı arayüzü

GSMArena’nın haberine göre temel özellikleri ile giriş seviyesi akıllı telefon pazarına hitap eden cihaz 6,74 inç IPS LCD ekrana sahip. HD+ çözünürlük kalitesi sunan modelde 560 nit tepe parlaklık desteği bulunuyor. Ayrıca telefon 90 Hz yenileme hızı sağlıyor.

Realme Note 60x, Unisoc T612 yonga setiyle donatılıyor. MicroSD kart ile genişletilebilen 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip bir yapılandırmayla geliyor. Şirket aynı zamanda dahili alanın bir kısmını kullanan 8 GB dinamik RAM’in eklenmesiyle belleğin 12 GB’a kadar çıkabileceğini vurguluyor.

10W şarjla uyumlu olan modelde 5.000 mAh pil kapasitesi taşınıyor. Model, Android 14 işletim sistemini temel alan One UI arayüzüyle kutudan çıkıyor. Arka taraftaki çift kamera setinde 8 MP ve bir yardımcı lense yer veriliyor. Önde ise 5 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Realme Note 60x fiyatı

Giriş seviyesi yeni telefon modeli şu anda yalnızca Filipinler’de satılıyor. Wilderness Green (yeşil) ve Marble Black (siyah) renklerinde duyurulan model 4.799 PHP (yaklaşık 3 bin TL) karşılığında tüketicilerle buluşuyor. Cihazın Türkiye’ye ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.