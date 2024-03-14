Lenovo Legion Y700 oyun tableti piyasaya çıktı

Lenovo Legion Y700 oyun tableti resmen tanıtıldı. Lenovo’nun küresel pazarda piyasaya sunduğu oyun odaklı tablet cihazı, şirketin açıkladığı bilgilere göre ilk olarak Asya ve EMEA bölgesinde raflara gelmeye başlayacak.

Kullanıcılar için üst düzey bir oyun performansı vaat eden Lenovo tabletinde 3.0 GHz hızında sekiz çekirdeğe sahip Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti yer alıyor. 12 GB RAM kapasitesine sahip cihaz, iddialı bir oyun deneyimine kapı aralıyor.

Lenovo Legion Y700 özellikleri

Boyut: 208,54×129,46×7,6 mm

208,54×129,46×7,6 mm Ağırlık: 350 gram

350 gram Ekran: 8,8 inç IPS LCD ekran, 1600 x 2560 piksel çözünürlük kalitesi, 144 Hz yenileme hızı ve 500 nit tepe parlaklık

8,8 inç IPS LCD ekran, 1600 x 2560 piksel çözünürlük kalitesi, 144 Hz yenileme hızı ve 500 nit tepe parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 GPU: Adreno 730

Adreno 730 RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB depolama

256 GB depolama Arka kamera: 13 MP ana kamera ve 2 MP makro lens

13 MP ana kamera ve 2 MP makro lens Ön kamera: 13 MP selfie kamerası

13 MP selfie kamerası Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarj destekli 6.550 mAh pil

45 watt hızlı şarj destekli 6.550 mAh pil Bağlantı: Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.3 ve USB-C (DisplayPort 1.4)

Dolby Vision ve HDR10 desteklerine sahip olan yeni oyun tableti 8,8 inç IPS LCD ekranla karşımıza çıkıyor. 1600 x 2560 piksel çözünürlük kalitesi sunan cihazda oyun deneyimi konusunda yüksek bir akıcılık vaat ediliyor. 144 Hz yenileme hızı bulunan tablet, gövdesinde dokunsal bir sisteme ev sahipliği yaparak oyun keyfini artırmaya odaklanıyor.

Oyunlarda olağanüstü bir performans vaat eden Lenovo Legion Y700, uzun süren oyun deneyimlerinde kullanıcı konforunu artıracak bir buhar odası sunuyor. Legion ColdFront soğutma sistemini bünyesinde taşıyan cihaz, 45 watt hızlı şarj destekli 6.550 mAh pil kapasitesiyle saatler süren bir performans ortaya koyuyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Plus Gen 1 çipinden güç alan Lenovo tablet, Adreno 730 GPU ile geliyor. 12 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanı sunan modelde 13 MP ana kamera ve 2 MP’lik makro lensten oluşan çift kamera setine yer veriliyor. Ön tarafta ise 13 MP’lik bir selfie kamerası taşınıyor.

Lenovo Legion Y700 fiyatı

350 gram ağırlığa sahip olan Lenovo Legion Y700’ün satış fiyatı resmen açıklandı. Mart ayında Asya ve EMEA ülkelerinde satışa sunulacak olan tablet 599 Euro fiyat etiketiyle listelenecek. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 21 bin TL’ye tekabül ediyor.