Yeni asgari ücretle alınabilecek en iyi telefonlar (11 bin 402 TL)

Teknoloji dünyası her geçen gün hızla büyümeye devam ederken, bu noktada akıllı telefonlar da artık yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olmaya başladı. Eğlenceden iletişime, bilgiye ulaşmadan iş yapmaya kadar hemen her alanda işimize yarayan bu ürünler, içinde bulunduğumuz modern hayatta pek çok insan için kilit bir rol üstleniyor. Fakat elbette ki herkes aynı bütçeye sahip olmadığı için, birçok kişi uygun fiyatlı telefon modellerine yöneliyor ve asgari ücretle alınabilecek telefonlar arasında seçim yapıyor.

Birçok kişi için asgari ücret, geçimlerini sürdürebilmek adına önemli bir temel gelir kaynağı olarak biliniyor. Bu nedenle asgari ücretle geçinen insanlar için uygun fiyatlı ve kaliteli bir akıllı telefon bulmak oldukça önemli. Neyse ki mevcut teknolojik gelişmelerle beraber asgari ücretle alınabilecek telefonlar arasında pek çok ilgi çekici seçenek karşımıza çıkıyor. Bu içeriğimizde sizler için bu konuda geniş bir perspektif sunuyor ve hem işlevselliği hem de uygun fiyatıyla öne çıkan modelleri bir araya getiriyoruz.

Temmuz 2023 asgari ücret ne kadar oldu?

Temmuz 2023 asgari ücret zammı için bugün üçüncü toplantı sona erdi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Yeni asgari ücreti açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadelere yer verdi:

“Brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum.”

Asgari ücretle alınabilecek en iyi telefonlar (2023)

Bir akıllı telefonun satış fiyatı, elbette ki onun işlevselliğini ya da kullanım kolaylığını belirlemiyor. Uygun fiyatlı telefonlar arasında da yüksek performans, güvenilirlik ve modern özelliklere yer verilmektedir. Herkes için hayatı daha kolay bir hale getirmek ve teknolojiye erişimi sağlamak adına sizler için asgari ücretle alınabilecek en iyi telefonlar ile ilgili geniş bir seçki hazırladık. İşte o cihazlar…

Samsung Galaxy A33 5G

Asgari ücretle alınabilecek telefonlar arasında ilk sırada karşımıza Samsung Galaxy A33 5G çıkıyor. 6,4 inç Super AMOLED panele sahip olan cihaz, 90 Hz yenileme hızı ile akıcı bir performansa izin veriyor. 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesiyle gelen modelde düşme ve çarpma gibi olası tehlikelere karşı Corning Gorilla Glass 5 cam koruma teknolojisinden faydalanılıyor.

Samsung tarafından geliştirilen Exynos 1280 (5 nm) işlemciden güç alan Samsung Galaxy A33 5G, kutudan çıkar çıkmaz Android 12 işletim sistemiyle çalışıyor. Ancak şu anda Google’ın güncel işletim sistemi olan Android 13’e yükseltilebiliyor. 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanıyla birlikte 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM kapasitesi sunuluyor.

48 MP ana kamerası sayesinde mobil fotoğrafçılar için kaliteli çekimler vaat eden cihaz, dörtlü kamera sistemiyle bu iddiasını sürdürüyor. 8 MP ultra geniş açılı lens, 5 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü buna eşlik ediyor. Ön kısımda ise 13 MP’lik bir selfie kamerasına yer veriliyor.

5.000 mAh pil kapasitesi ve 25 watt hızlı şarj desteğiyle gelen Samsung Galaxy A33 5G şu anda siyah, beyaz, mavi ve turuncu renk seçenekleriyle listeleniyor. Galaxy A33 5G’nin satış fiyatı ise 9 bin 999 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Vivo Y35

6,58 inç IPS LCD panele sahip olan Vivo Y35, asgari ücretle alınabilecek en iyi telefonlar arasında ideal bir seçenek olarak görülüyor. 1080 x 2408 piksel çözünürlük, yüzde 83,4 ekran-gövde oranı, 90 Hz yenileme hızı ve 550 nit parlaklık oranına sahip cihaz, ön tarafta 16 MP selfie kamerası taşıyor. Arkada yer alan üçlü kamera setindeyse PDAF desteğine sahip olan 50 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü taşınıyor.

Vivo Y35, Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 680 4G (6 nm) işlemciyle çalışıyor. Android 11 tabanlı Funtouch 12 ile kutudan çıkan üründe 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçeneklerine yer veriliyor. Öte yandan 4 GB ve 8 GB RAM kapasitesi sunuluyor. 5.000 mAh bataryayla gelen ürün, 44 watt hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 34 dakika gibi kısa bir süre içinde yüzde 70 şarj dolumuna izin veriyor.

Yıldızlı mavi ve gün doğumu renk seçenekleriyle listelenen Vivo Y35’in Türkiye’deki satış fiyatı 9 bin 999 TL olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat-performans odaklı akıllı telefon, asgari ücret ile alınabilecek telefonlar arasında öne çıkan bir seçenek olarak görülüyor.

Redmi Note 12

Uygun fiyatlı telefon arayanlar için ideal bir seçenek olan Redmi Note 12, şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle öne çıkan bir seçenek olarak dikkat çekiyor. 6,67 inç AMOLED panel, 120 Hz yenileme hızı, 1.200 nit maksimum parlaklık oranı, 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesi ve Corning Gorilla Glass 3 cam koruma sistemiyle karşımıza çıkıyor. Telefonun ön kısmında, merkezi bir konuma yerleştirilmiş 13 MP selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise PDAF destekli 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lense yer veriliyor.

Fiyat-performans odaklı özellikleriyle dikkat çeken Redmi modelinde Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm) işlemci bulunuyor. Android 12 tabanlı MIUI 14 yazılımıyla kutudan çıkan üründe 128 GB ve 256 GB UFS 2.2 dahili depolama alanı ile 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM kapasitesi sunuluyor. Yana yerleştirilmiş bir parmak izi sensörüne sahip olan modelde 5.000 mAh geniş batarya taşınırken, 33 watt’lık hızlı şarj desteği sayesinde 22 dakikada yüzde 50 şarj dolum imkanı vaat edilmekte.

IP53 sertifikası ile birlikte toza ve su sıçramasına karşı dayanıklılık gösteren Redmi Note 12 buz mavisi, nane yeşili ve gri renk seçenekleri ile 8 bin 499 TL karşılığında satılıyor.

Samsung Galaxy S20 FE

Asgari ücretle alınabilecek en iyi telefonlar arasında dikkat çeken Samsung Galaxy S20 FE, Güney Koreli teknoloji devi tarafından 2020 yılında, S20 ailesine bütçe dostu bir seçenek olarak tanıtıldı. 6,5 inç Super AMOLED panel ile kaliteli bir ekran deneyimine kapı aralayan ürün, 120 Hz yenileme hızı sayesinde akıcılığı artırırken; HDR10+ desteği, 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve Corning Gorilla Glass 3 teknolojisini buluşturuyor.

Sekiz çekirdekli (1×2,84 GHz Cortex-A77 & 3×2,42 GHz Cortex-A77 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) işlemciyle çalışan Samsung Galaxy S20 FE, Qualcomm Snapdragon 865 5G (7 nm) yonga setini kalbinde taşıyor. Cihazda 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı opsiyonları bulunuyor. 6 GB ve 8 GB RAM kapasitesi seçenekleri yer alıyor. Kutudan çıktığında Android 10 işletim sistemiyle gözlerini açan telefon, şu anda Android 13 işletim sistemine güncellenebiliyor.

Arka kısımda dikey bir kurulum ile karşımıza çıkan üçlü kamera modülünde, Dual Pixel PDAF ve OIS desteğine sahip 12 MP ana kamera yer alıyor. Bununla birlikte PDAF, OIS ve 3x optik yakınlaştırma destekli 8 MP telefoto lens ve 123 derece görüş alanına sahip 12 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Ön tarafta ise 32 MP’lik geniş açılı bir selfie kamerası karşımıza çıkıyor.

4.500 mAh pil kapasitesi ile gelen cihaz, 25 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip üründe sanal yakınlık algılama, Bixby doğal dil komutları ve Samsung Pay destekleri bulunuyor. Öte yandan IP68 sertifikası sayesinde 30 dakika boyunca 1,5 metreye kadar suya karşı direnç sağlanıyor. Samsung Galaxy S20 FE’nin fiyatı ise 11 bin 399 TL olarak karşımıza çıkmakta.

Honor X9a

Asgari ücretle alınabilecek telefonlar içerisinde en dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Honor X9a modeli oluyor. 6,67 inç AMOLED panele sahip olan telefonda 120 Hz yenileme hızı, 800 nit parlaklık imkanı ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesi yer alıyor. Şelale ekran tasarımıyla büyük bir dikkat toplayan model, ön tarafta 16 MP selfie kamerasına yer veriyor. Arka kısımdaki dairesel ve şık kamera modülünde ise PDAF desteğine sahip 64 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens bulunuyor.

128 GB / 256 GB dahili depolama alanı ve 6 GB / 8 GB RAM kapasitesine sahip olan Honor X9a, Qualcomm imzalı Snapdragon 695 (6 nm) işlemciden güç alıyor. Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 kullanıcı arayüzüyle hizmet sağlayan ürün, ekran altı parmak izi tarayıcısına yer veriyor.

5.100 mAh pil kapasitesiyle kullanıcılara uzun ömürlü bir batarya vaat eden telefon, 40 watt hızlı şarj gücüne sahip. Gümüş, yeşil ve siyah renk seçenekleri ile raflarda boy gösteren Honor X9a’nın satış fiyatı 8 bin 799 TL olarak görülüyor.

POCO X5 Pro 5G

Performans canavarı donanımı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran POCO X5 Pro, asgari ücretle alınabilecek telefonlar arasında en iddialı seçeneklerden bir tanesi. 6,67 inç AMOLED panel ile gelen modelde 120 Hz yenileme hızı, Dolby Vision, HDR10+ desteği, 900 nit maksimum parlaklık oranı ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuluyor. Öte yandan düşme ve çarpma gibi tehlikelere karşı Corning Gorilla Glass 5 cam koruması boy gösteriyor. Cihaz, IP53 sertifikasıyla birlikte toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılığını ortaya koyuyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 778G 5G (6 nm) işlemciyle etkileyici bir performans sunan POCO X5 Pro, 128 GB / 256 GB UFS 2.2 dahili depolama alanı ve 6 GB / 8 GB RAM kapasitesini birleştiriyor. Android 12 işletim sistemiyle çalışan modelde MIUI 14 kullanıcı arayüzü bulunuyor. 67 watt hızlı şarj desteği sayesinde 45 dakikada tam şarja imkan sağlayan cihazda 5.000 mAh pil kapasitesi yer alıyor.

PDAF desteğine sahip 108 MP ana kamera ile gelen POCO X5 Pro, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lense alan açıyor. Ön taraftaysa 16 MP selfie kamerası bulunmakta. Yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı taşıyan model; siyah, mavi ve sarı renk seçenekleriyle listeleniyor. POCO X5 Pro 5G’nin güncel fiyatı ise 11 bin 299 TL’den alıcılara hitap ediyor.

Samsung Galaxy A34

Asgari ücretle alınabilecek telefonlar arasında bir diğer öne çıkan seçenek ise Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Galaxy A34 modeli oluyor. 6,6 inç Super AMOLED panel ile birlikte büyük bir ekran deneyimine yer veren ürün; 120 Hz yenileme hızı, 1.000 nit parlaklık, 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve Corning Gorilla Glass 5 cam korumasına yer veriliyor. Cihazın ön tarafında 13 MP selfie kamerası yer alırken; arka kısımda ise alt alta yerleştirilmiş bir şekilde 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro lens karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy A34, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 1080 (6 nm) işlemciye ev sahipliği yapıyor. Yüksek performans vaat eden cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı One UI 5.1 kullanıcı arayüzüyle çalışıyor. 128 GB ve 256 GB’lık dahili depolama alanı seçenekleriyle beraber telefonda 6 GB ve 8 GB RAM kapasitesi bulunmakta.

5.000 mAh geniş pil kapasitesi ve 25 watt hızlı şarj desteği ile gelen uygun fiyatlı akıllı telefon modeli, ekran altı parmak izi sensörü ve sanal yakınlık algılama gibi ilgi çekici özellikler sunuyor. Açık yeşil, gümüş ve siyah renk seçenekleriyle listelenen Samsung Galaxy A34’ün fiyatı 9 bin 299 TL olarak dikkat topluyor.

Honor 70

Etkileyici bir tasarım ile karşımıza çıkan Honor 70, asgari ücretle alınabilecek en iyi telefonlar arasında bulunuyor. Performans canavarı özelliklerini göz alıcı tasarımıyla birleştiren akıllı telefon modeli, 6,67 inç OLED panel sunuyor. 120 Hz yenileme hızıyla etkileyici bir performansa imkan tanıyan ürün, HDR10+ desteği ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesiyle karşımıza çıkıyor.

Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) işlemciden güç alan Honor 70, Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 kullanıcı arayüzüyle çalışıyor. 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı ile 8 GB ve 12 GB RAM kapasitesi bulunuyor. 66 watt hızlı şarj desteğiyle sadece 20 dakika içinde yüzde 60 şarja izin veren cihazda 4.800 mAh pil kapasitesi sunulmakta.

PDAF desteğine sahip 54 MP ana kamera ile mobil fotoğrafçılar için olağanüstü bir çekim kalitesi vaat eden cihaz, AF destekli 50 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü taşıyor. Ön kısımda ise 32 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Gece yarısı siyahı ve zümrüt yeşili renk seçenekleriyle listelenen Honor 70’in satış fiyatı ise 10 bin 999 TL olarak görülmekte.