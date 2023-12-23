Starfield oyuncu sayısı 13 milyonu geçti

Bethesda Game Studios tarafından Eylül ayında piyasaya sunulan Starfield oyunu kısa sürede etkileyici bir başarı kaydederek oyuncu sayısı konusunda yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan bu yapım, geleneksel açık dünya RPG oyunlarının dokularını modern bir şekilde yeniden yorumlamasıyla oyuncular için etkileyici bir dünya vaat ediyor.

Xbox Game Pass abonelerine ücretsiz bir şekilde sunulan bu oyun, Microsoft’un sağladığı bu erişim kolaylığı sayesinde Starfield’dan etkileyici bir şekilde verim almayı başarıyor. Yüksek kalitesiyle adından sıkça söz ettiren Starfield, 13 milyon oyuncu sayısı ile birlikte başarısını bir kez daha ispatlıyor. Eleştirmenler ve oyunculardan tam not alan bu yapım, satışlarda da beklentileri karşılayarak rakiplerinin önüne geçiyor.

Starfield ile ilgili eğlenceli bilgiler açıklandı

Bethesda ekibi Starfield ile ilgili eğlenceli verilerle karşımıza çıktı. Şirket, oyunun konsollara çıkışından bu yana ulaştığı başarılarla ilgili dikkat çekici bir grafik paylaştı. 6 Eylül’de piyasaya çıkan oyun, o tarihten bu yana yaklaşık 2 milyar gezegenin ziyaret edildiğini gözler önüne seriyor.

Bunun yanı sıra tüm bu oyuncu sayısı ve ziyaret edilebilecek gezegenler, Starfield oyununun toplamda 22 milyon gün oynanması anlamına geliyor. Şirketin açıkladığı bilgilere göre bu rakamlar, oyuncuların her biri için ortalama 40 saat civarında bir süre sağlıyor.

Şirket önümüzdeki yıl Starfield’a birçok yeni özellik getirmeyi vaat ediyor. Şubat ayından itibaren oyuna bir dizi güncelleme ve DLC paketi geleceğini duyuran şirket, her altı haftada bir güncellemeler sunarak oyunun kalitesini artırmayı ve oyuna yeni içerikler getirmeyi amaçlıyor.

Starfield’a gelecek yenilikler arasında seyahat etmek ve şehir haritalarına erişmek için yeni seçenekler yer alacak. Bunun yanı sıra oyunda bulunan şehirlerin geliştirilmeye devam edileceği, gemi özelleştirme seçenekleriyle birlikte gemileri dekore edip inşa etmek için daha fazla opsiyona sahip olmanıza imkan tanınacak.

Starfield için çok yakında yayınlanacak olan Shattered Space adlı ilk büyük DLC paketi şu anda Bethesda tarafından geliştirilmeye devam ediliyor. Şu DLC paketiyle beraber oyuna ek hikayeler, ekipmanlar ve yeni konumlar da dahil olmak üzere bir dizi ilgi çekici yenilik getirilecek.