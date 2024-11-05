Snapdragon 8 Elite çipli Galaxy S25 Ultra performans rekoru kırdı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni performans canavarı Galaxy S25 Ultra üzerinde çalışmaya devam ediyor. Önümüzdeki yılın başlarında piyasaya çıkması beklenen akıllı telefon modeli, Galaxy S24 Ultra’nın doğrudan halefi olarak duyurulacak ve 2025 yılının en güçlü Android telefonları arasında raflarda boy göstermeye başlayacak.

Geekbench 6 testlerinde amiral gemisi Snapdragon 8 Elite çipiyle ortaya çıkan Galaxy S25 Ultra, olağanüstü performansını göstererek şimdiden büyük bir beklenti oluşturdu. Samsung’un merakla beklenen yeni üst düzey telefonu, daha önce yapılan testlerle karşılaştırıldığında büyük gelişmelere işaret eden etkileyici puanlar gösterdi.

Samsung Galaxy S25 Ultra, Geekbench’te etkileyici bir sonuç kaydetti

Model numarası SM-S938U (“U” harfi ABD’de satılan modeli belirtiyor) ile tanımlanan Galaxy S25 Ultra, 12 GB RAM kapasitesi, Android 15 işletim sistemi ve Snapdragon 8 Elite işlemciyle veritabanında ortaya çıktı. Bu anlamda cihaz, olağanüstü bir performans sergileyeceğinin ilk sinyallerini zaten veriyor.

Bu özelliklerin birleşimi, tek çekirdekte 3.148 puan ve çok çekirdekte 10.236 puan üreterek yeni telefonun gücünü bir kez daha ispatladı. Ortaya çıkan bu çarpıcı puanlar, Qualcomm’un yeni işlemcisi için en yüksek sonuçlardan birini temsil ediyor ve önceki sızıntılara göre net bir ilerlemeye işaret ediyor.

Eylül ayında Galaxy S25 Ultra, tek çekirdekte yaklaşık 1.796 puan ve çok çekirdekte 5.943 puan alarak önemli ölçüde daha düşük bir performans sergiledi. Bu sonuçlar arasındaki fark, ön testlerin her zaman cihazın nihai performansının göstergesi olmadığını bizlere aktarıyor. Samsung’un resmi lansman öncesinde hem yazılımı hem de donanımı daha da optimize etmek için çalıştığı açık bir şekilde görülüyor.

Üst düzey özelliklerle donatılacak Galaxy S25 serisinin Ocak 2024’te piyasaya çıkması bekleniyor. Şimdiden hakkında çok sayıda söylenti bulunan cihazla alakalı yeni detaylar önümüzdeki haftalarda daha da netlik kazanabilir.

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