SanalBorsam 2022 için kayıtlar başladı!

Eğitimleri ve üç yarışma ligiyle öğrencilere bambaşka bir sanal borsa deneyimi yaşatmayı amaçlayan ücretsiz yarışma SanalBorsam‘ın kayıtları açıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü tarafından bu yıl 9.su düzenlenecek olan ücretsiz SanalBorsam yarışması, öğrencilere finansal okuryazarlık konusunda bilgi verici eğitimler sunarken deneyim kazanmalarını amaçlıyor. Yarışmada belirli dereceye giren katılımcılılar staj, burs, elektronik cihazlar gibi birbirinden kaliteli ödülün sahibi olma fırsatını yakalıyor.

SanalBorsam nasıl gerçekleşiyor?

Lise, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan katılımcılar, uygulamadaki akademi kısmı ile borsa hakkında bilgiler ediniyor ve Antreman Ligi’nde yarışma başlamadan öğrendikleri bilgileri deneme fırsatı yakalıyor. Antrenman Ligi 3 hafta sürüyor. Ana yarışma gününün gelmesiyle sıralamalar sıfırlanıyor ve SanalBorsam tam olarak bu noktada başlıyor. Lig öncesi ve sırasında katılımcılara borsa hakkında çeşitli eğitimler veriliyor ve bu eğitimler sayesinde daha iyi bir yarışma deneyimi yaşanması amaçlanıyor.

Webmasto’nun sponsor olarak destek verdiği SanalBorsam etkinliği hakkında detaylı bilgi almak ve yarışma liglerine katılmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Antrenman Ligi (06-27 Aralık 2021): https://finfree.page.link/xeLucwASsYyDi5537

Menkul Kıymetler Ligi (03-31 Ocak 2022): https://finfree.page.link/EDHCCg514yUscUWn7

Etkinlik Sitesi: http://sanalborsam.org

Etkinlik Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/sanalborsam