Türkiye’de Kasım ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi-film rehberi JustWatch verilerine göre Kasım ayı içerisinde Türkiye’de en popüler olan dizi ve filmlere göz atın.

Kasım ayında Türkiye’de popüler olan diziler listesinde ilk sırada Riot Games’in popüler oyunu League of Legends evreninde geçen ve çok kısa süre içinde gündeme oturmayı başaran anime dizisi Arcane yer alıyor. Bunu bir diğer anime olan ve güneş sisteminin en azili suçlularını yakalamaya çalışan kelle avcılarının maceralarını konu eden Cowboy Bebop takip ediyor. Listenin devamında ise Kevin Hart’ın başrolünde yer aldığı suç-gerilim dizisi True Story, sevilen HBO dizisi Game of Thrones, 1950’li yılların kozmopolit İstanbul’unda geçen bir drama dizisi Kulüp bulunuyor.

Dizi sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Kasım)

Arcane Cowboy Bebop True Story Game of Thrones Kulüp El Juego de las Llaves The Walking Dead Hanna Blade Runner: Black Lotus Elfen

Kasım ayına ait en popüler filmler arasında ise dünyanın en çok aranan sanat eseri hırsızının peşine düşen bir İnterpol ajanının hikayesini konu eden Red Notice ilk sırada yer alıyor. Bunu Ölüler Ordusu filminde yaşananların öncesinde geçen Hırsızlar Ordusu, kasabayı büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışan bir grup gencin hikayesini konu eden Hayalet Avcıları, ölümcül bir hastalıkla mücadele eden hamile karısına bakmak için çaresiz kalan ve ölümcül bir oyuna katılma teklifini kabul eden Dodge Tynes’i (Liam Hemsworth) anlatan Most Dangerous Game ve 1600’lu yıllarda yaşayan yedi kişilik dindar bir Hristiyan ailenin yaşadıklarını anlatan Cadı filmi takip ediyor.

Film sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Kasım)

Red Notice Hırsızlar Ordusu Hayalet Avcıları Most Dangerous Game Cadı Grinç Önemsiz Biri Örümcek Adam Örümcek Adam: Örümcek Evreninde Elf

NOT: Veriler 01.11.2021 – 30.11.2021 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.