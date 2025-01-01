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    Samsung insansı robot yarışına girdi: Rainbow Robotics’in en kontrolünü devraldı

    Güney Koreli teknoloji devi samsung, insansı robot yarışında elini güçlendirmek için Rainbow Robotics firmasının en büyük hissedarı oldu.
    Samsung Rainbow Robotics
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    • Samsung, insansı robotlar üreten Rainbow Robotics'in çoğunluk hissesine sahip oldu.
    • Bu önemli hamle, Samsung'un Ballie, EX1 ve Bot Fit gibi akıllı robotların geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacak.

    İnsansı robot yarışında önemli gelişmeler yaşanıyor. 2025 yılında en önemli teknolojik inovasyonlardan bir tanesi olmaya aday görünen bu pazara yeni bir isim daha dahil oluyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Rainbow Robotics firmasının en büyük hissedarı haline gelerek şirketin kontrolünü eline alıyor.

    Samsung’dan gelen bilgilere göre şirket artık akıllı robot üretimine odaklanan Rainbow Robotics’in hisselerinin yüzde 35’ini satın aldı. Bu sayede en büyük hissedar konumuna ulaşan firma, ilk yatırımını 2023 yılında 86,8 milyar KRW (yaklaşık 2 milyar TL) ile gerçekleştirmişti.

    Samsung insansı robot teknolojisine yatırım yapıyor

    Güney Koreli şirketin bu dikkat çekici girişimi, iki firmanın teknolojilerini birleştirerek insansı robotlar yaratmasına yardımcı olacak. Şirketin konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

    “Rainbow Robotics ile işbirliği sayesinde Samsung, ileri robot teknolojisi geliştirme konusundaki temelini daha da güçlendirecek. İşbirliği, Samsung Electronics’in yapay zeka ve yazılım teknolojisini Rainbow Robotics’in robot teknolojisiyle birleştirerek akıllı, gelişmiş insansıların gelişimini hızlandırmayı planlıyor.”

    Rainbow Robotics

    Bununla beraber Samsung ve Rainbow Robotics, iş stratejisinin geliştirilmesinden, yeni robotik teknolojilerin yaratılmasından ve yeni çözümler arayışında piyasanın analiz edilmesinden sorumlu olacak bir “Sinerji Konseyi” oluşturacak.

    Operasyonla oluşturulan bir diğer yapı ise Rainbow Robotics’in kurucusu ve KAIST’in fahri profesörü Dr. Jun-Ho Oh’un liderliğindeki “Geleceğin Robotik Ofisi” olarak belirtiliyor. Bu pozisyonun görevi ise doğrudan Samsung CEO’suna rapor vermek olacak.

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    Samsung, Rainbow Robotics satın alımı ile birlikte gelecekteki birçok projesini şekillendirecek. Şimdilik bundan hangi projelerde yararlanılacağı açıklanmasa da şirketin Ballie, EX1 ve Bot Fit robot asistanı gibi robotik çalışmalarında Rainbow Robotics’in teknolojilerinden faydalanacağı tahmin ediliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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