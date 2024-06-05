Samsung Galaxy Z Fold 5 için One UI 6.1.1 testleri başladı

Samsung’un üst seviye katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 5 bugün itibariyle One UI 6.1.1 güncellemesi için dahili testlere girdi. Bilindiği üzere şirket, yazılımla uyumlu olan neredeyse tüm Galaxy telefonları için One UI 6.1 sürümünü zaten kullanıcılara sunmaya başlamıştı. Yakın zaman önce şirketin Galaxy A13 5G ve Galaxy F34 modelleri de yeni güncellemeden yararlanmaya başlarken, amiral gemisi katlanabilir cihazın bir adım daha öteye geçtiği ortaya çıktı.

SamMobile’ın haberine göre F946BXXU2DXF1 donanım yazılımı ile karşımıza çıkan yeni One UI güncellemesi şu anda sınırlı sayıda kullanıcı tarafından erişilebiliyor. Şu anda dahili firmware sürümü yayınlanan yazılım, çok yakında muhtemelen daha fazla kullanıcıya ulaşmaya başlayacak.

Galaxy Z Fold 5 kullanıcıları için heyecanlandıran haber

Samsung Galaxy Z Fold 5 için başlayan One UI 6.1.1 testleri, firmware sürümünde son kez gözden geçiriliyor. Çok yakında ilk beta sürümlerini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanan şirket, ilerleyen günlerde bu hedefini gerçekleştirmeye başlayacak. Sonrasında markanın diğer modellerinin de aynı güncellemeye erişim sağlayacağı tahmin ediliyor.

Mart ayı sonunda birçok Samsung telefonundan önce One UI 6.1 güncellemesini alan Galaxy Z Fold 5, “kardeşi” olan Galaxy Z Flip 5 ile birlikte markanın öncelikli modelleri arasında yer alıyor. Son yayınlanan güncelleme yaklaşık 3 GB dosya boyutuna sahipti. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılara “Circle to Search“, gerçek zamanlı çağrı çevirisi ve canlı duvar kağıdı oluşturma gibi ilgi çekici birtakım özellikler sunuldu.

Samsung Galaxy A51 5G, Galaxy A41 ve Galaxy M01 için yolun sonu

Samsung’un orta sınıf üç telefonu için ise kötü haber geldi. Galaxy A51 5G, Galaxy A41 ve Galaxy M01 modellerinin artık herhangi bir güvenlik güncellemesi almayacağı ifade edildi. Mart-Haziran 2020 arasında şirketin piyasaya sürdüğü bu telefonlar, dört yıl boyunca düzenli güncellemeler almıştı. Fakat artık söz konusu modellerin fişi tamamen çekildi.

Samsung Galaxy A51 5G modeli Android 10 işletim sistemiyle piyasaya çıkmıştı. Bu cihaz üç büyük Android güncellemesi aldı. Galaxy A41 ve Galaxy M01 ise Android 12’ye kadar güncelleme almaya devam etti.

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