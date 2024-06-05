Bütçe dostu fiyata sahip Realme Narzo N63 çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme son zamanlarda uygun fiyatlı Narzo serisi akıllı telefon ailesini genişletmeye başladı. Yakın zaman önce Realme Narzo N65 modelini piyasaya sunan şirket, bugün ise yine bütçe dostu bir fiyata sahip olan Realme Narzo N63 cihazını duyurdu.

Realme’nin yeni uygun fiyatlı telefonu ilk olarak Hindistan pazarında satışa sunuldu. Cihazın en dikkat çekici noktası, telefonun eşsiz tasarımı oldu. Ürünün arka tarafında yer alan vegan deri kaplama tercihi dikkat topladı. Narzo G63’ün öne çıkan teknik özellikleri arasında ise 50 MP ana kamera ve 45 watt hızlı şarj desteği karşımıza çıkıyor.

Realme Narzo N63 özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,74 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüklü 6,74 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: Unisoc T612

Unisoc T612 RAM kapasitesi: 4 GB RAM

4 GB RAM Dahili depolama alanı: 64 GB ve 128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

64 GB ve 128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 4G bağlantısı, çift Wi-Fi, Bluetooth 5.0, P2 ve parmak izi okuyucu

4G bağlantısı, çift Wi-Fi, Bluetooth 5.0, P2 ve parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14

Yeni Realme telefonu 6,74 inçlik büyük bir IPS LCD ekranla geliyor. Bu ekranda HD+ çözünürlük kalitesi ve 90 Hz’lik ideal akıcılıkta yenileme hızı yer alıyor. Ön tarafta su damlası çentiği detayıyla karşımıza çıkan model, yan tarafta ise güç düğmesine entegre edilmiş bir parmak izi okuyucusu taşıyor.

Realme Narzo N63 modeli 4 GB RAM ve 64 GB/128 GB dahili depolama alanı seçenekleriyle eşleştiriliyor. Daha fazla hafızaya ihtiyaç duyan tüketiciler için ise ayrıca microSD kart desteğine yer veriliyor. Unisoc T612 çipini kalbinde taşıyan cihaz, fiyatına göre iddialı bir performans vaat ediyor.

45 watt hızlı şarj desteğine sahip olan uygun fiyatlı Realme telefonu, 5.000 mAh pil kapasitesiyle karşımıza çıkıyor. Arka tarafta yer alan çift kamera kurulumunda 50 MP ana kamerea ve 2 MP derinlik sensörü sunan model, önde ise 8 MP’lik bir selfie kamerası taşıyor.

Bütçe dostu bir fiyatla gelen Realme Narzo N63 kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan Realme UI kullanıcı arayüzüyle çalışıyor. Cihazın bağlantı destekleri arasında ise P2 kulaklık girişi, 4G, çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 yer alıyor.

Realme Narzo N63 fiyatı

Realme’nin uygun fiyatlı yeni telefonu mavi ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sunuluyor. İlk olarak Hindistan’da satışa çıkan cihaz 8.499 Rupi (yaklaşık 3 bin TL) karşılığına satılıyor.

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