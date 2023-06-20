Samsung Galaxy Z Fold 4, Galaxy Enhance-X desteği aldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy Enhance-X görüntü düzenleme özelliğinin eski akıllı telefon modellerine geleceğini müjdelemişti. Bugün ise şirket, nihayet beklenen özelliğini Samsung Galaxy Z Fold 4 modeline getirdiğini açıkladı. Şirketin tüm dünyada büyük bir ilgi görmeyi başaran katlanabilir telefonu, artık mobil fotoğrafçılar için bu ilgi çekici özellikten yararlanmaya başlayabilecek.

SamMobile’ın aktardığı bilgilere göre Galaxy Enhance-X’ten faydalanabilecek tek Samsung modeli Galaxy Z Fold 4 değil. Bunun yanı sıra Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy SS Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modellerinde bu özellikten yararlanılabilecek. Ancak Galaxy Z Fold 4’ün şu anda bu özelliğe sahip olan tek katlanabilir telefon olduğunun altını çizmekte yarar var. Yalnızca 85 MB dosya boyutuna sahip olan uygulama, Galaxy Store mağazasından ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.

Samsung, Galaxy Enhance-X için desteğini genişletti

Bilindiği üzere Galaxy Enhance-X uygulaması ilk olarak Samsung Galaxy S22 serisi için piyasaya sürülmüştü. Fakat ne yazık ki hizmet, Android 13 işletim sistemi ile bazı uyumluluk sorunları ile karşılaştı ve rafa kaldırıldı. Sonrasında Galaxy S23 ailesi için kullanıma sunulan uygulama, nihayet Galaxy S22’ye geri döndü ve aynı zamanda Galaxy Z Fold 4 için de destek vermeye başladı.

Galaxy Enhance-X uygulaması Samsung’un akıllı telefon modellerinde galeri yeniden düzenleme özelliğine benzer bir şekilde çalışıyor. Bu uygulama üzerinden kullanıcıların bulanıklık, gürültü ve diğer ayrıntı kayıplarının neden olduğu görüntülerdeki kusurları düzeltmek için yapay zekayı kullanıyor. Fakat standart sürümden daha fazla araç ve bu parametreler üzerinde daha iyi bir kontrol imkanı sağlanıyor.

Yumuşatma ve cilt tonu gibi daha gelişmiş özellikleri ayarlamak için de tercih edilebilecek olan uygulama, gelişmiş düzenleme yeteneğine sahip olmasanız bile fotoğraflarınızı tamamen dönüştürebilen yapay zeka destekli düzenleme araçları sunuyor. Elde edilen sonuçlar Galeri’ye ya da cihazınızda yüklü olan diğer uygulamalara oldukça kolay bir şekilde aktarılabiliyor. Son olarak şirket, çok yakında uygulamayı diğer akıllı telefon ve tablet cihazlarına da getirmeyi amaçlıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 4 özellikleri

7,6 inç Dinamik AMOLED 2X ana ekrana sahip olan Galaxy Z Fold 4; 120 Hz yenileme hızı ve 2176 x 1812 piksel çözünürlük kalitesi sunuyor. Cihazın harici ekranında ise 6,2 inç Dinamik AMOLED 2X panel, 120 Hz yenileme hızı ve 2316 x 904 piksel çözünürlüğe yer veriliyor. Qualcomm’un geliştirdiği Snadpragon 8 Plus Gen 1 işlemciden güç alan katlanabilir telefonda 12 GB RAM ve 256 GB / 512 GB dahili depolama alanına izin veriliyor.

10 MP ön kamera ve 4 MP ekran altı selfie kamerasına yer veren cihazda 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma destekli 10 MP telefoto lense alan açılıyor. 25 watt hızlı şarj desteğine sahip modelde 4.400 mAh pil kapasitesi bulunuyor.