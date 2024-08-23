Samsung Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 ilk güncellemelerini aldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün ilk yazılım güncellemelerini almaya başladı. Şu anda yalnızca şirketin anavatanında mevcut olan güncelleme çok yakında Samsung’un faaliyet gösterdiği diğer pazarlarda da kullanıcıların erişimine sunulmaya başlanacak.

Samsung’un güncelleme notlarında yer alan bilgilere göre Ağustos ayı güvenlik paketi ile beraber Android 14 işletim sistemi ve One UI 6.1.1 kullanıcı arayüzünde yer alan yaklaşık 50 kritik güvenlik açığına yönelik düzeltmeler yayınlandı.

Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleri için gelen yaklaşık 400 MB dosya boyutuna sahip olan yazılım güncellemeleri şu sürümlerde karşımıza çıkıyor:

Galaxy Z Flip 6: F741NKSU1AXH7 (398 MB)

F741NKSU1AXH7 (398 MB) Galaxy Z Fold 6: F956NKSU1AXH7 (408 MB)

Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 modelleri için gelen yeni güncellemenin Türkiye’deki cihazlara ne zaman geleceği şimdilik ne yazık ki belirsizliğini koruyor. Fakat merakla beklenen güncellemeyi manuel olarak kontrol etmeniz mümkün. Bunun için şu adımları takip etmeniz yeterli olacak: “Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle”

Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri

Dahili ekran: 20,9:18 ​​en boy oranına sahip 7,6 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2160 x 1856 piksel çözünürlük

20,9:18 ​​en boy oranına sahip 7,6 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2160 x 1856 piksel çözünürlük Harici ekran: 6,3 inç Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2376 x 968 piksel çözünürlük

6,3 inç Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2376 x 968 piksel çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 512GB dahili depolama

512GB dahili depolama Ön kamera: 10 MP ana ön kamera ve 4 MP ekran altı ön kamera

10 MP ana ön kamera ve 4 MP ekran altı ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP telefoto lens

50 MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı lens ve 10 MP telefoto lens Boyutlar: 132,6 x 153,5 x 5,6 mm (açıkken) / 68,1 x 153,5 x 12,1 mm (kapalıyken)

132,6 x 153,5 x 5,6 mm (açıkken) / 68,1 x 153,5 x 12,1 mm (kapalıyken) Ağırlık: 239 gram

239 gram Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 4.400 mAh pil

25W şarjlı 4.400 mAh pil Renk seçenekleri: Gri, mavi ve siyah

Gri, mavi ve siyah İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 kullanıcı arayüzü

Samsung Galaxy Z Flip 6 özellikleri