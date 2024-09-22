Samsung Galaxy S24 FE uygun fiyatı ile yakında ön siparişe çıkıyor

Samsung Vietnam dikkat çekici bir hata yaparak merakla beklenen Galaxy S24 FE ve Galaxy Tab S10 ön siparişlerinin 26 Eylül yani önümüzdeki Perşembe günü başlayacağını açıkladı. Şirket, cihazların lansman etkinliği hakkında “yanlışlıkla” bir duyuru yayınladı ve bunu saatler sonra kaldırdı.

Yakın zaman önce çeşitli düzenleyici kurumlardan sertifika onayları alan Galaxy S24 FE için ön siparişlerin önümüzdeki hafta başlaması aslında pek de sürpriz değil. Tüm söylentilerin Ekim ayında olası bir lansmana işaret ettiği göz önüne alındığında, aslında bu gelişme birçok kişiyi şaşırtmadı diyebiliriz. Fiyat-performans odaklı yeni telefonu üzerinde son hazırlıklarını gerçekleştiren şirket, Fan Edition (SE) ailesini genişletmeyi planlıyor.

Samsung Galaxy S24 FE için geri sayım başladı

SamMobile’ın haberine göre Samsung Vietnam’ın yanlışlıkla yayınladığı duyuru görüntüsü, Galaxy Tab S10 ve Galaxy S24 FE için 26 Eylül’de ön siparişlerin başladığını ortaya çıkardı. Resmi duyuru sırasında şirketin akıllı telefon ve tabletin özelliklerini tüm ayrıntıları ile doğrulayacağı biliniyor. Fakat şu anda tüm bölgelerde aynı gün satışların başlayıp başlamayacağı belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Şimdiye kadar ortaya çıkan çeşitli raporlar, merakla beklenen Galaxy S24 FE modelinin Exynos 2400 yonga setine sahip olacağına işaret ediyor. Samsung’un kendi bünyesinde geliştirdiği üst düzey çip ile kullanıcı dostu bir deneyim sunması beklenen telefon, fiyatına göre son derece iddialı bir performans gösterecek.

Bununla birlikte Galaxy S24 FE’nin 6,7 inç AMOLED ekran ve 120 Hz yenileme hızıyla piyasaya çıkması bekleniyor. Ön siparişleri için geri sayım başlayan cihazın kamera yetenekleri ile de dikkatleri üzerinde toplayacağı düşünülüyor. Söylentilere göre cihaz 50 MP ana kameraya ev sahipliğinde bulunacak.

Galaxy S24 FE, Android 14 işletim sistemi ile raflara gelecek. Söylentilere göre cihaz en az yedi yıllık güvenlik güncellemelerini içeren genişletilmiş güncelleme desteğinden yararlanacak. 4.500 mAh pil kapasitesi ile güçlendirilecek telefonda 25 watt hızlı şarj desteği yer alacak.

Samsung muhtemelen ilerleyen günlerde Galaxy Tab S10 ve Galaxy S24 FE modellerinin ön siparişleri ile ilgili resmi bir doğrulamada bulunacak. 26 Eylül’de cihazların ön siparişe açılması beklenirken, resmi satışların ne zaman gerçekleşeceği ise şu anda bilinmiyor. İlerleyen günlerde konuyla alakalı daha fazla detaya ulaşmamız bekleniyor.

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