Samsung Galaxy S24 FE, Exynos 2400+ ile beklentileri aşacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni fiyat-performans telefonu için geri sayım başladı. Exynos 2400+ yonga seti ile karşımıza çıkacak Galaxy S24 FE, serinin uygun fiyatlı seçeneği olarak öne çıkacak. Heyecanla beklenen modelle ilgili her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ederken, cihaz performans ve güç verimliliği konusunda beklentileri fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor.

Samsung’un kendi bünyesinde geliştirdiği Exynos yonga setleri, performans konusunda Qualcomm imzalı rakiplerinin ne yazık ki gerisinde kalıyordu. Ancak ortaya çıkan son bilgilere göre şirketin yeni yonga seti, pazardaki en güçlü rakipler arasında kabul edilen Snapdragon 8 Gen 3, Dimensity 9300 ve hatta Apple A17 Pro gibi rakiplerine karşı güçlü bir rekabet gösterecek.

Exynos 2400+ daha yüksek bir enerji verimliliği sağlayacak

Exynos 2400’ün daha gelişmiş bir sürümü olarak lanse edilen yeni Exynos 2400+ çipi enerji verimliliği konusunda yüzde 5 ila yüzde 10 oranında güçlü bir artış ortaya koyacak. Bu sayede daha iyi bir performans ve daha yüksek bir verimlilik sağlayacak olan çip, kullanıcı deneyimini artırmaya önemli ölçüde katkıda bulunacak.

Samsung Galaxy S24 FE modelinde karşımıza çıkacak Exynos 2400+ çipi, gelişmiş üretim kapasitesi sayesinde performans ve verimliliğini üst noktaya ulaştıracak. Şirket tek bir plakadan daha fazla yonga seti üretimi sağlayarak genel maliyetlerini ciddi bir oranda azaltmayı planlıyor.

Öte yandan bu yeni işlemcide yer alacak Fan-out Wafer Level Packaging (FOWLP) teknolojisi sayesinde ısı direnci artırılarak sıcaklıklar düşük tutulacak. Böylelikle çok çekirdekli performansta kayda değer ölçüde bir performans artışı yakalanacak.

Exynos 2400’ün en büyük avantajlarından bir tanesi, Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesinin tüm modellerinde yer alan buhar odası olmuştu. Şirketin aynı soğutma çözümünü uygun fiyatlı bu yeni modelde de kullanması halinde benzer bir performansı Galaxy S24 FE’de de görmek mümkün olacak.

“kro_roe” adlı X (eski adıyla Twitter) kullanıcısının iddialarına göre Samsung’un yeni yonga setinin resmi adı henüz doğrulanmasa da muhtemelen bu çip Exynos 2400+ adı altında karşımıza çıkacak. Exynos 2400’ün “S5E9945” model numarasıyla geliştirildiği bilinirken, Exynos 2400+’ın ise model numarası S5E9955 olarak biliniyor.

Önceki modelde AMD GPU ile gelen çip, muhtemelen yeni versiyonunda da aynı GPU’yu tercih edecek. Ancak 2026 yılından itibaren şirket, kendi GPU’sunu üretmeye başlayacak.

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